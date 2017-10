Sono passati tre anni ormai dalla collisione del mondo umano con quello di Beyond. Gli umani e le creature soprannaturali hanno trovato il modo di convivere pacificamente, ma ci sono ugualmente individui che non sono disposti a rispettare le regole. Per mantenere l'ordine all'interno della città, Leonardo e gli altri membri della società segreta "Libra" continuano la loro lotta contro i criminali che minacciano l'equilibrio instauratosi tra le due comunità.

È l’inverno del terzo anno del liceo, siamo vicini alla fine del secondo semestre, gli studenti non fanno altro che attendere il momento del diploma. Ma ecco che tutto d’un tratto torna lui. Lui era loro compagno di classe ai tempi delle medie, prima di trasferirsi lontano. Il suo ritorno è stato come un forte suono d’allarme diretto ai sentimenti di questi ragazzi, i quali ormai pensavano solo alla conclusione della propria vita da liceali.

Una ragazza di nome Emi possiede una matita in grado di esaudire ogni desiderio. Rimasta coinvolto nella rapina ad un negozio la ragazza temendo per la sua vita evoca un "eroe che può salvare il mondo" ed in risposta appaiono ben quattro eroi capaci di cambiare il futuro del mondo: Gatchaman, Tekkaman, Poylmar e Casshern.





In un lontano futuro, nasce una nuova forma di vita chiamata Houseki, detti anche Gems (pietra preziosa). I 28 Houseki devono combattere contro i Tsukijin (popoli della Luna) che vogliono attaccarli e trasformarli in ornamenti. Per contrastare questa minaccia, a ciascun Houseki viene assegnato un ruolo preciso come guerriero, medico e così via. Seguiamo le avventure di Phos, una Houseki a cui non è stato affibbiato alcun incarico, benché lei desideri diventare una combattente. Tutto ha inizio quando il gestore dei gioielli preziosi, Kongo, le chiede di lavorare per una rivista di storia naturale.