Tsubasa è il nuovo acquisto del dipartimento A&R (Artists and Repertoire, "artisti e repertorio", una divisione di un'etichetta discografica responsabile della scoperta di nuovi artisti da mettere sotto contratto) della rinomata casa discografica Gandala Music. Per Tsubaki si tratta del primo impiego nel mondo della discografia e da subito le viene affidato il compito di seguire il gruppo idol "B-PROJECT", che è composto a sua volta da tre team: Kitakore, Thrive, e MooNs. La ragazza sarà coinvolta in una serie di incidenti e accidenti, mentre sarà alle prese con un gruppo di giovani e affascinati uomini, ognuno dei quali ha una marcata e differente personalità.

Il 1 ottobre a Tokyo (Nakano Zero) si è svolto l'evento che faceva parte dei festeggiamenti per il secondo anniversario di B-PROJECT , dal titolo "B-PROJECT 2nd Anniversary: DARK in the HALLOWEEEEN". Durante questo evento èNon ci sono maggiori informazioni, ma a breve verrà rilasciata la canzone cantata dai 14 protagonisti.Ecco la visual che annuncia la 2° stagione:La prima serie prodotta dalla A-1 Pictures , composta di 12 episodi, andò in onda da luglio a settembre 2016.Ecco la visual di allora:E il video promo: