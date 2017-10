SAO è un gioco a realtà virtuale a cui possono prendere parte i giocatori connessi in rete, come fa anche il protagonista Kirito. Quando il gioco viene aperto ufficialmente al pubblico, il suo creatore, Kayaba Akihiko, comunica a tutti i partecipanti che sono intrappolati nel gioco e l'unico modo possibile per liberarsi e tornare al mondo reale sarà quello di arrivare al 100° piano del castello galleggiante di Aincrad in cui si trovano rinchiusi. Morire in SAO significa morire anche nel mondo reale.

La società di produzione indipendente americana Skydance Television ha annunciato di aver firmato un contratto pluriennale conche saranno impegnati come sceneggiatori, showrunners e produttori esecutivi di alcuni progetti televisivi di Skydance. Tra questi c’è anche l'adattamento di Sword Art Online in una serie diper la televisione.Massett e Zinman collaboreranno con Laeta Kalogridis alla realizzazione delladell'episodio pilota e saranno produttori esecutivi della serie insieme alla già citata Kalogridis, Marcy Ross, David Ellison e Dana Goldberg.Ross, presidente della Skydance Television, ha commentato così l’annuncio: "Stiamo già lavorando sodo con Patrick, John e Laeta alla nostra straordinaria serie di Sword Art Online di Skydance, con la quale non vogliamo solo soddisfare quella fascia di spettatori entusiasta per il franchise, composta dai fan dell’anime e del genere di fantascienza, ma attirare anche un nuovo pubblico televisivo da tutto il mondo".Sword Art Online nasce come serie di light novel scritte da Reki Kawahara e illustrate da Abec che hanno avuto un notevole successo e per questo motivo sono seguiti degli adattamenti in manga, anime e videogiochi.