Trama: Hoozuki è il fiero braccio destro del grande Yama, sovrano degli inferi e giudice dell'aldilà: la commedia, di genere seinen, racconta la vita quotidiana di questo personaggio dall'aria compassata ma incredibilmente sadico, alle prese con problemi "infernali" di ogni tipo.

Il sito ufficiale della seconda stagione dell'anime di Hoozuki no Reitetsu , tratto dall' omonimo manga di Natsumi Eguchi, ha pubblicato un anteprima video con, "Dai! Jigoku Jigobushi" eseguita dal gruppo Jigoku no Sata All Stars che riunisce in se alcuni membri del cast.Il cast della nuova stagione includerà:Kazuhiro Yoneda ha rimpiazzato Hiro Kaburagi come direttore di questa seconda serie e la, che aveva prodotto la prima stagione, ha passato il testimone allo. Hirotaka Kato lavorerà come character designer al posto di Jiro Omatsuri. Ancora una volta i dialoghi sono affidati a Midori Gotou, mentre TOSHIMIRO si occuperà della musica.La"Naraku no Koi" (Amanti sulle rive del fiume) sarà registrata da Sumire Uesaka.Dal manga originale è stata ispirata una prima stagione di 13 episodi, trasmessa in simulcast da Crunchyroll a partire da gennaio 2014 ma senza disponibilità della lingua italiana.