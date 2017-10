il prossimo 20 ottobre

Come vi avevamo già annunciato in precedenza,uscirà sulle pagine della rivista Big Comic Original il nuovo manga del celebre Naoki Urasawa . La casa editrice Shogakukan ha appena annunciato che il titolo questa nuova opera sarà Mujirushi - Le signe des rêves.Lo scorso anno Urasawa, insieme a Takashi Nagasaki , finì di pubblicare la sua fatica più recente, Billy Bat , pubblicato in Giappone sulla rivista di Kodansha Morning. In Italia il manga viene pubblicato da Goen Fra le sue opere più famose non possiamo non ricordare 20th Century Boys Yawara! , tutte pubblicate in Italia da Panini Comics