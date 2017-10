Beatless: arriva l’anime per la novel Sci-fi di Satoshi Hase

2105, Giappone. L' androide umanoide hiE entra a far parte della vita quotidiana delle persone e, come per gli esseri umani, ci sono cose che può e altre che non può fare. Endou Arato, a differenza dei suoi amici Kenko e Ryou che odiano gli hiE, provava, al contrario, simpatia verso di essi che dovrebbero essere solo oggetti. Una notte, improvvisamente Arato viene assalito da misteriosi fiori di ciliegio che cadono che mandano in tilt gli HIE e le altre macchine. Riuscirà Lacia, una misteriosa hiE, a salvare l'ormai intrappolato Arato?

Nel numero di novembre della rivista Newtype, edita da Kadokawa , è stato annunciato che la light novel fantascientifica Beatless, scritta da Satoshi Hase e illustrata da redjuice , riceverà una serie tv animata Nel cast che si occuperà dell’anime abbiamo:La novel di Hase e redjuice ( Guilty Crown Harmony ) viene pubblicata su Newtype dal 2012. Sono stati tratti da essa due manga: un adattamento disegnato da Kagura Uguisu , edito in Italia da Goen , e uno spinoff chiamato Tendō no Singularity, realizzato da Gan Suunaku L'attacco dei Giganti - Birth of Rivaille ) e Mitsuru Ohsaki (Onimusha: Night Of Genesis).