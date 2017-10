I fan degli anime amano rendere omaggio alle loro opere preferite facendo cosplay o cover musicali! Allora perché non mettere insieme le due cose?La ventiseienneè una fan con molti talenti che sorprende i suoi followers suonando con il violino le opening degli anime vestita come la protagonista. A volte ci sono anche video in cui veste i panni di due personaggi.Ayase non è solo un’esperta di anime perché si esibisce anche in performance dal vivo. La sua ultima esibizione è avvenuta al Kurosawa Violin Shop.Quale cover vorreste vedere nel prossimo video?