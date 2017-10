I protagonisti di questa storia sono quattro ragazzi frequentanti lo stesso anno del liceo: Natsuki Hashiba detto Nacchan, che viene sempre preso in giro dagli amici, Tomoya Matsunaga detto Mattsun è il classico tipo popolare, Keiichi Katakura detto Kei-chan è il sadico, mentre Tsuyoshi Naoe detto Tsuyopon è un otaku. E con loro vivremo delle emozionanti e spassose storie d'amore.

All'inizio, i "giorni color arcobaleno" sono nati come manga serializzato sulla rivista Margaret ditra il 2012 e il 2017; poi, nel 2016, l'opera di Minami Mizuno , pubblicata in Italia da, è stata trasposta in una serie animata Il prossimo anno, invece, diverrà anche un lungometraggio dal vivo, dal regista Ken Iizuka (Arakawa Under the Bridge) e con la sceneggiatore di Rika Nezu (Saint Young Men).Il cast di attori che interpreterà i quattro protagonisti è già stato rivelato (da sinistra verso destra):Le riprese inizieranno a metà ottobre per concludersi a novembre, mentre il film uscirà in Giappone nell'estate del 2018.L'autrice del manga si è detta entusiasta e onorata del progetto: "per quanto i miei personaggi siano solo a due dimensioni, vorrei davvero che fossero altrettanto divertenti nelle rispettive versioni tridimensionali!"