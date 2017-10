La battaglia al Forge Security Building è stata devastante per Kei, che decide di abbandonare i propri compagni e la causa per la quale ha lottato fino a quel momento. Messi fuori gioco il ragazzo e i suoi alleati, Sato si prepara a portare avanti il suo piano: che voglia dare il via, come preannunciato, alla terribile “Terza Ondata”?

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 5.90