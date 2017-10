Il mistero si svela con un "click"!

REM

Miss Sexy Anime 2017 - Vincerà la più Sexy, cioè... Rem (Re:ZERO -Starting Life in Another World-) - 53.29% (316 voti)

Mai Kawakami (Myriad Colors Phantom World) - 43.84% (260 voti)

♫ Perché sei un essere speciale… ed io… ♫ - 2.02% (12 voti)

L'indecisione regna sovrana! - 0.84% (5 voti) Totale voti: 593

Il punteggio aggregato

Mai Kawakami : 260 voti X coeff. 1,22 = 318 punti

Rem : 316 voti X coeff 1,01 = 320 punti



Vince...

MISS HOTCLICK 2017...



Miss Hotclick 2017 - Round Finale Parte 2 Tsubasa Hanekawa (Kizumonogatari) - 47.34% (240 voti)

Hestia (DanMachi OVA) - 47.14% (239 voti)

Proprio non si può votare la Rias,eh!? - 4.34% (22 voti)

♫ Le luci fanno ricordare… le meccaniche celesti. ♫ - 1.18% (6 voti) Totale voti: 507

La più adorata e celebre maid dei mondi paralleli apparsi nell'ultimo anno ottiene la vittoria anche in questa edizione didopo aver già vinto su AnimeClick nel Saimoe e come miglior personaggio negli ultimi Neko Awards. Ma non è stata sicuramente una passeggiata perché, con il contributo del coefficiente (vedere punteggio a seguire), la sfidante finale Mai Kawakami poteva anche fare il colpaccio che non è riuscito per poco.quindi supera moltissime avversarie, emblematico il girone al turno quattro dove supera Velvet e Ako, e prende il testimone da, un passaggio interessante in quanto le due miss condividono anche la stessa Seiyuu, Inori Minase E a seguire la classifica delle altre finaliste. I piazzamenti sono basati sui voti presi durante i round della finale moltiplicati di volta in volta per i rispettivi coefficienti.E inoltre...Davvero un peccato non poter mostrare l'andamento nel tempo della votazione. È stato un round vissuto sul filo di lana nell'osservare i punteggi.Le due finaliste sono rimaste a lungo appaiate per poi cominciare a superarsi a vicenda. A un certo puntopareva aver preso un consistente vantaggio ma poi la Kami-samaha rimontato fino a superare l'avversaria, ci sono stati poi vari contro sorpassi e il risultato è ora quello che vedete con la vittoria di misura della "Gatta" di Kizumonogatari Un round... "Incredibile"E infine, passiamo ai ringraziamenti finali che vanno a:- Gli aiutanti con le immagini- Il "boss"perché si, ci sta.perché ha atteso pazientemente...- I più assidui frequentatori del blog.- Tutti i votanti, gli astenuti e chi ha seguito fin quiIn ultimissima conclusione, è stato un bel contest, faticoso da tirar su ma comunque appagante e in cui si è anche sperimentato qualche nuovo sistema di votazione anche se non quanto si voleva inizialmente.Se ci sarà l'occasione, ci ripeteremo con un'altra edizione il prossimo anno. Ma magari, prima faremo un assaggio con una piccola "Champions League" più avanti. E...