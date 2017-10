"Haha ma cosa?!"

"Non ne avevo idea."

"E' la prima volta che ne sento parlare."

"E' un'altra leggenda metropolitana come quella che vorrebbe Mei morta alla fine di Totoro?"

"C'è un cucciolo di gattobus..."

"Come sei riuscito a vederlo?! Voglio vederlo anch'io!"

Non importa quanti anni siano ormai trascorsi dal debutto nei cinema nipponici nel 1988 dedi Hayao Miyazaki ; non importa, perché il mondo fiabesco evocato nel film continua tuttora ad accendere l'immaginario collettivo dei fan.E all'idea che esista un corto su Totoro interamente confezionato da Miyazaki ma sconosciuto ai più, è normale che lo stupore ci colga impreparati.Prendiamo ad esempio il sequel del film, ovvero il cortometraggio "" (Mei e il gattinobus): l'utente di Twitter @33kitta ha postato alcune immagini tratte dal corto, chiedendosi quindi quante persone fossero a conoscenza della sua esistenza per tramite di un sondaggio.L'88% degli oltre 102'000 votanti ha affermato sorpreso di non avere la minima idea se quelle immagini fossero realtà o frutto della fantasia di qualcuno:Sono dubbi legittimi, in verità. Il debutto di questo cortometraggio animato, che al pari del film di Totoro è stato interamente scritto e diretto da Hayao Miyazaki stesso, risale al 2003, e narra di una nuova avventura di Mei nel bosco vicino a casa con le sue creature incantate, feline o meno... con una speciale apparizione del capo anziano dei gattobus.Perché, allora, tutto quest'alone di mistero sul delizioso e apparentemente introvabile sequel?Perché, in effetti, la possibilità di visionare il sequel della durata di circa 14 minuti è rara quanto molti dei tesori custoditi all'interno del Museo Ghibli , dal momento che il corto non è mai stato rilasciato per l'home-video e fa parte di quella serie di speciali video proiettati a rotazione all'interno del Museo di Mitaka, a Tokyo.Ma se ora state già sognando di assicurarvi quanto prima un biglietto per il mistico Museo dove, tra le altre cose, potrete toccare con mano la pietra di Laputa o gustarvi un caffè sotto l'insegna dei Mamma Aiuto, fate frenare un attimo la fantasia!Gli speciali cortometraggi animati proiettati all'interno del piccolo cinema del museo sono nove, tutti diversi per protagonisti e tematiche, e vanno alternandosi a rotazione ogni mese; ciò significa che avrete una possibilità su nove di aggiudicarvi la visione di Mei e il gattinobus.Proprio per questa ragione però, la cosa più sensata da fare è programmare accuratamente il vostro viaggio in Giappone e al Museo Ghibli; nel sito web di quest'ultimo infatti è indicato l'elenco delle proiezioni attuali e per i prossimi tre mesi. Pertanto, ad esempio, sappiate che Mei e il konekobus saranno trasmessi dall'L'ingresso nel cinema del teatro è già compreso nel costo del biglietto del museo, pertanto non temete esborsi extra; si tratta però di un cinema di piccole dimensioni, dall'atmosfera raccolta, e proprio per questo vi suggeriamo di fiondarvi lì non appena arriverete al museo, per trovare un posto a sedere prima che vadano tutti a ruba!E perché, in effetti, se siete appassionati di Totoro, è davvero difficile resistere al fascino nostalgico e alla stretta al cuore che rivederne i personaggi alle prese con nuove avventure vi susciterà.Capita, in effetti, che più di qualcuno esca dal piccolo cinema con calde lacrime a rigare le guance. Ma questo, è un prezzo che si paga più che volentieri.