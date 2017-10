NAP 328

Ormai ci siamo quasi: tra pochissimo inizierà la kermesse lucchese, imperdibile appuntamento per gli appassionati, ed ovviamente anche per noi della redazione diInfatti anche quest'anno siamo lieti di annunciarvi la nostra presenza ufficiale, con uno stand tutto nostro, alla manifestazione; presenza resa come sempre possibile grazie all'associazione no profit).Ci potrete trovare nel Padiglione Editori di Piazza Napoleone allo stand(per orientarvi, date un'occhiata alla mappa sottostante).Come ben sapete, il poter usufruire di un "campo base" in loco ci permetterà di giovare di diversi benefici:• Innanzitutto la nostra solita copertura degli eventi e le novità in fiera, celere e corposa; riporteremo in tempo reale gli annunci e il contenuto delle conferenze presenziate dai principali editori per potervi deliziare con reportage, foto , e chi più ne ha più ne metta.Anche se rientrate nel novero di coloro che quest'anno non potranno andare a Lucca, cercheremo di farvi provare la sensazione di essere lì assieme a noi... insomma vi godrete tutto il meglio della fiera, ma senza le sgomitate della folla, la pioggia e i piedi gonfi per il troppo camminare!• Banchettare coi vostri graditissimi: anche se la cosa è nata come uno scherzo, negli anni passati non sono mancati gli utenti (soprattutto) che si sono preoccupati di rifocillarci con le loro prelibatezze. Quindi, perché interrompere questa bella tradizione? Sono particolarmente gradite pizze, panzerotti, tramezzini e affini... ma ci va bene tutto, anzi, stupiteci!• Allo standè di casa; ci sarà sempre qualcuno dello staff che potrà salutarvi e far finta di riconoscere voi o il vostro nick, fra le migliaia di altri utenti cheimpreziosiscono la nostra eterogenea community.I più fortunati potranno strofinare la crapa pelata di Zio Ironic, aggiudicarsi un bacetto dalla dolce Lara (o in alternativa Tacchan, fate voi) o flammare con Zelgadis dal vivo: A proposito di Zelgadis, questa è una buona occasione per parlare con la nostra mitica guida deiper realizzare il vostro sogno...Ci saranno ovviamente anche i moderatori del sito che già non vedono l'ora di dare, a quegli utenti particolarmenteaffezionati, il loro caloroso benvenuto ...• Il celeberrimo e irrinunciabile, affiancato dallanon mancheranno neanche stavolta: chiunque venga a farci visita potrà tentare la fortuna e ambire a vincere uno dei tanti premi in palio. Quindi non siate timidi, avete una ragione in più per venire a fare una capatina al nostro stand.• Anche quest'anno abbiamo in programma vari eventi, alcuni sono già in programma sul sito ufficiale diMercoledi 1 ore 14:30: sul palco della Japan Town condurremo la nostra prima storica gara cosplay, tutta dedicata a Dragon Ball!Giovedi 2 ore 15: All'auditorium San Girolamo faremo una interessante conferenza sul cinema di Makoto Shinkai con Carlo Cavazzoni di Dynit e Jacopo Costa Buranelli di JPOP.Venerdi 3: Sala Guinigi della Japan Town, due ore tutte dedicate a Dragon Ball con un quiz (a premi) e una conferenza dedicata al fumetto e al suo successo.Domenica 5: il gran finale alla Sala Incontri Caffetteria Palazzo Ducale con la premiazione Yaruki 2017 per i disegnatori JapStylePer informazioni più dettagliate e ospiti seguiteci nei prossimi giorni., ovveroè un’associazione culturalecon sede a Verona a cui ha aderito buona parte della nostra redazione. Ha come obiettivo quello di promuovere anime, manga e quanto gira loro intorno, sfruttando in primis internet e quello che le nuove tecnologie possono offrire.