il prossimo 13 novembre

Sawako Kuronuma, con i suoi lunghi capelli neri, la sua carnagione esangue e la sua voce lugubre sembra proprio uscita da un film dell’orrore: non a caso è stata ribattezzata, fin dalle elementari, “Sadako”, come la protagonista di The Ring. Al suo passaggio tutti fuggono in preda allo spavento e si mormora che non solo la ragazza sia in grado di vedere i fantasmi ma anche che a chi incontra il suo sguardo per più di dieci secondi succeda poi qualcosa di terribile. Peccato che Sawako sia in realtà una ragazza molto timida, gentile ed educata, che desidera solo essere di aiuto agli altri e farsi degli amici. Il suo modello ideale è Shouta Kazehaya, un ragazzo socievole e solare, dotato della naturale capacità di mettere a loro agio le persone, l’unico in tutta la scuola a chiamare Sawako con il suo vero nome e a salutarla di mattina, diventando così l’eroe della nostra protagonista...

Nel numero di novembre della rivista Bessatsu Margaret è stato annunciato che il manga shoujo Arrivare a Te , scritto e disegnato da Karuho Shiina . Per celebrare la fine della serie, il manga comparirà sulla copertina del prossimo numero della rivista targata Shueisha . L'ultimo capitolo riceverà alcune pagine a colori.L'opera di Shiina doveva entrare nel suo arco finale a luglio, ma a causa di alcuni problemi di salute l'autrice ha dovuto posticipare la pubblicazione del primo capitolo conclusivo ad agosto.Arrivare a Te fu pubblicato per la prima volta nel 2006 in Giappone. In Italia il manga viene stampato dalla casa editrice Star Comics , la quale ha rilasciato il volume 27 lo scorso giugno. Nel 2008 vinse il Kodansha Manga Award nella categoria shoujo. Sono stati tratti dal manga due serie anime e un live-action