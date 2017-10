Grape-kun, il pinguino di Humboldt, si è spento ieri. Vorremmo ringraziare tutti per avergli dato supporto. E Hululu, grazie per essere stata con lui fino alla fine. E Grape-kun, grazie per tutto il tempo passato assieme. Riposa in pace in Paradiso.

Giorno 13 ottobre è arrivata la tragica notizia della morte di, l'amato pinguino otaku , tramite l'account twitter ufficiale dello Zoo Tobu, della prefettura di Saitama, che lo ospitava insieme al cartonato di Hululu, personificazione del pinguino di Humboldt proveniente dall'anime, del quale era profondamente invaghito.



I responsabili dello zoo avevano pianificato un Festival autunnale dedicato a Grape-kun tra l'11 novembre e il 25 novembre così che i visitatori dello zoo potessero celebrare l'amore di Grape-kun per Hululu. Non sono stati annunciati nuovi programmi per quelle date.



Due giorni prima della morte di Grape-kun sia lui che Hululu sono stati spostati dal recinto dei pinguini, dopo che i custodi hanno notato che non stava bene.



La doppiatrice di Hululu, Chikuta Ikuko, ha condiviso su twitter delle condoglianze per la morte di Grape-kun e i fan hanno condiviso messaggi di cordoglio e fanart.



Grape-kun e Hululu sono stati un simbolo importante per i fan di Kemono Friends e, ironicamente, Grape-kun muore insieme al futuro di uno degli anime più particolari del 2017, dato il licenziamento di Tatsuki e dello studio Yaoyorozu, cuore del progetto.

Riposa in pace a Japari Park con Hululu, piccolo Grape-kun.





Fonte consultata:

Goboiano