Il regista di Kemono Friends Tatsuki ha riportato su Twitter il 25 settembre che non farà più parte della produzione dell'anime Kemono Friends.La notizia gli è pervenuta improvvisamente dalla casa editrice Kadokawa , le cui motivazioni dell'allontanamento di Tatsuki sono ancora ignote.Nobuo Kawakami, presidente di(società madre della casa produttrice Kadokawa e della compagnia di telecomunicazione Dwango ), ha espresso la propria preoccupazione riguardo la faccenda in un'intervista, riconoscendo gli sforzi messi da Tatsuki nel progetto.Kawakami ha inoltre comunicato che è in corso una discussione in entrambe le compagnie, ma che non può ancora rivelarne l'esito.

Sono emersi nuovi dettagli riguardo l'incidente in seguito ad un comunicato ufficiale nel sito dell'anime dove la Kadokawa tenta di spiegare le motivazioni dietro il licenziamento dello studio Yaoyorozu e di Tatsuki stesso: in seguito alla creazione e pubblicizzazione dell'episodio 12.1 e alla collaborazione con JRA (Japan Racing Association) e NISSIN (compagnia di produzione di noodle per la quale Yaoyorozu ha creato una pubblicità con i personaggi di Kemono Friends) si sono creati conflitti tra le due compagnie.

La compagnia Kadokawa ha tentato di imporre limiti burocratici a Tatsuki e allo studio d'animazione, che non hanno accettato, causando l'allontanamento dello staff dal progetto.

Alcuni utenti su Reddit hanno notato delle incongruenze tra il comunicato ufficiale in seguito alle dichiarazioni di JRA e NISSIN riguardo le collaborazioni con Kemono Friends, le quali sono avvenute con il permesso di Kadokawa.

Il gioco per piattaforma mobile di Kemono Friends, rilasciata al pubblico a partire da marzo 2015 e ritirata a dicembre 2016, non verrà ripubblicata, nonostante la popolarità raggiunta dall'anime, come annunciato a febbraio da Nexon.Con l'uscita del libro Kemono Friends Official Guide Book 2 è stato confermato lo sviluppo in corso di un nuovo videogioco, Kemono Friends Pavilion.La serie televisiva anime, prodotta da Yaoyorozu, è andata in onda dal 10 gennaio al 28 marzo 2017 in Giappone. In Italia viene distribuita in simulcast da Crunchyroll , sottotitolata in italiano.Tatsuki ha pubblicato ad aprile un episodio 12.1 non ufficiale sul proprio canale Youtube.Molti fan della serie, preoccupati per l'impatto negativo che l'allontanamento di Tatsuki possa avere sulla qualità di uno degli anime più bizzarri e particolari degli ultimi anni, hanno lanciato una petizione simbolica rivolta a Kadowaka per far sì che il giovane animatore possa tornare a lavorare al progetto.Potete trovare la petizione a questo link