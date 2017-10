Direttamente dal profilo Facebook dil'annuncio ufficiale dell'acquisizione dei diritti per le edizioni Blu-ray e DVD della nuovissima serie di Dragon Ball

Yamato Video è orgogliosa di annunciare l'acquisizione dei diritti home video di DRAGON BALL SUPER, la seria targata Toei Animation che sta spopolando in tutto l'universo!

La nuovissima serie animata dedicata agli eroi della saga creata da Akira Toriyama ambientata dopo la furiosa battaglia con Majin Bu!

L’edizione sarà suddivisa in cofanetti da 12 episodi ciascuno (contenenti 3 DVD o 2 Blu-Ray) e il primo volume sarà disponibile in esclu​s​iva da Yamato Shop a partire da mercoledì 8 novembre 2017 ​​.

Ma le sorprese non sono finite: un intero padiglione sarà dedicato a Dragon Ball Super durante Lucca Comis & Games 2017 (dal 1 al 5 novembre) dove​ vi aspettano tante novità, giochi esclusivi e sorprese per tutti!



Per l'occasione, il primo volume (sia in DVD che in BD) sarà in vendita in anteprima presso lo stand (Padiglione San Giovanni - Dragon Ball Super). Unitevi a noi!​

Attenzione: non sarà possibile durante la fiera rit​ir​are le copie pre-ordinate online​.

​Acquista la tua copia in DVD: http://store.yamatovideo.com/product.php?id_product=7410

Acquista la tua copia in Blu-ray Disc:​ http://store.yamatovideo.com/product.php?id_product=7411

​Note sull'edizione:​

​Multi-b​ox amaray con illustrazioni inedite,​ ​include un​booklet esclusivo di 32 pagine (con la guida completa agli episodi e una galleria dei personaggi​, gallerie di illustrazioni), astuccio slip-case di cartoncino lucido.​

Durata: 300 min​. approx.​

​(versione integrale / senza censure)​

​​Sottotitoli: Italiano (con traduzione fedele ai dialoghi originali)​

​Extra: Sigle originali e sigle senza crediti

​​Audio​ BD​: ​​Italiano PCM 2.0, Giapponese PCM 2.0​

​Audio​ DVD: Italiano Dolby Digital 2.0, Giapponese Dolby Digital 2.0​

Formato BD: ​1.78:1, 16:9 anamorfico (1080p High Definition - Nativo) Formato​ DVD ​:1.78:1, 16:9 anamorfico

Copyright: ©Bird Studio/Shueisha, Toei Animation Film ©2015 Toei Animation Co., Ltd.



Fonte consultata: Yamato Video.