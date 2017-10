Il manga narra le avventure dell'architetto Lucius che, nella Roma di Adriano, si occupa della progettazione di terme. Questi un giorno si ritroverà in un bagno pubblico del Giappone odierno dopo essere stato aspirato da un buco sul fondo di una grossa vasca. Iniziano così una serie di "trasferte" del curioso architetto, che farà la spola tra le due ere per carpire i segreti del Giappone tecnologico e applicarli alla vita nel passato.

Manga che racconta delle due culture che, nel mondo, “più hanno amato i bagni e le terme: i giapponesi e i romani!”

Il titolo si è aggiudicato il Manga Taisho Award 2010 e, nello stesso anno, lo Short Story Award al 14° Osamu Tezuka Cultural Prize.

Grandi notizie per Mari Yamazaki , scrittrice e disegnatrice di Thermae Romae PIL : lo Stato italiano le ha conferito l'onorificenza dipresso la sede dell'ambasciata italiana a Tokyo lo scorso venerdì.Il Presidente della Repubblica assegna questo titolo agli italiani o stranieri i quali hanno contribuito alla diffusione della cultura italiana nel mondo o hanno instaurato buoni rapporti fra l'Italia e gli altri paesi. Yamazaki è diventata quindiad entrare a far parte dell'Ordine.L'autrice ha vissuto per molti anni in Italia e ha scritto molte serie ambientate, per l'appunto, nel nostro Belpaese. Thermae Romae (pubblicato in Italia da Star Comics ) è infatti ambientato nel periodo imperiale dell'antica Roma. Dal manga sono stati tratti anche una serie anime e due film live-action campioni d'incassi in Giapponeha avuto l'onore di incontrare e intervistare Mari Yamazaki. Qui di seguito vi lasciamo un video girato per l'occasione.