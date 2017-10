Se da noi i fumetti sono visti dalla maggioranza delle persone come letture per bambini ed adolescenti, in Giappone i manga sono considerati come una forma di intrattenimento rivoltae sono talmente radicati nella cultura che questa forma espressiva è usata molto spesso anche in contesti ufficiali, come cartelloni nella metro o libri scolastici.Ed ora in Hokkaido sono stati scelti per insegnare alla popolazionein caso di attacco missilistico.Negli ultimi mesi infatti l'isola più a nord dell'arcipelago si è trovata sotto il percorso dei missili lanciati dalla Corea del Nord e quindi le amministrazioni comunali hanno organizzatoper essere pronti ad eventuali minacce simili in futuro.Per fornire le giuste indicazioni in un linguaggio facilmente comprensibile da tutti, è stato scelto appunto di disegnare le istruzioni come se fossero la storia di un manga.In quattro pagine disegnate da Manabu Yamamoto, artista che vive proprio in Hokkaido, sono descrittiche potrebbero presentarsi quando il sistema di allarme missilistico del governo, conosciuto come J-Alert, avvisa di un imminente avvicinamento missilistico.Si va dall'insegnante che a scuola dice agli studenti di stare lontani dalle finestre e di nascondersi sotto i banchi, ad una donna che sta facendo jogging nel parco e si rifugia in un bagno pubblico, ad un contadino che si allontana dal trattore e si sdraia sul terreno. Ma si spiega anche cosa fare se si è su una barca in mare oppure in auto.Il manuale, che può essere visualizzato sul sito del governo di Hokkaido, sarà distribuito in formato digitale alle scuole e ai comuni della prefettura.