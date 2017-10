Shojo Shumatsu Ryoko 02 Titolo italiano: Bagno / Diario / Fare il bucato

Titolo Originale: Furo / Nikki / Sentaku

Titolo Inglese: Bath / Journal / Laundry

Titolo Kanji: 風呂 / 日記 / 洗濯

Data italiana: N.D.

Data in patria: 13/10/2017

Durata: 24 minuti

Totale voti: 15 6 2



Altri Voti

7 Xian30 ssmith idino Baldix Dark96 danieleg terrablu2003

3 konzendono Vale-chan™ grafias

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

La civiltà è morta, ma Chito e Yuuri sono ancora vive. Così salgono a bordo della loro amata moto Kettenkrad e vagano senza meta tra le rovine del mondo che una volta conoscevano. Giorno dopo giorno, cercano un pasto e carburante per il loro viaggio. Ma fintanto che le due sono insieme, anche un'esistenza triste come la loro ha un raggio di sole, sia che stiano mangiando la loro razione di zuppa o che siano alla caccia di ricambi per rattoppare la moto.Per due ragazze in un mondo pieno di nulla, le esperienze e i sentimenti che condividono danno loro qualcosa per cui vivere.nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.