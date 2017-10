Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Sono passati tre anni ormai dalla collisione del mondo umano con quello di Beyond. Gli umani e le creature soprannaturali hanno trovato il modo di convivere pacificamente, ma ci sono ugualmente individui che non sono disposti a rispettare le regole. Per mantenere l'ordine all'interno della città, Leonardo e gli altri membri della società segreta "Libra" continuano la loro lotta contro i criminali che minacciano l'equilibrio instauratosi tra le due comunità.