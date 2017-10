Novità

È il cuore e non il nostro corpo, a dirci chi siamo veramente. Da uno degli autori più celebri del mondo LGBT, una riflessione straordinaria sul vero significato dell’amore e su come, per trovare la felicità, il segreto sia vivere senza pregiudizi. Un uomo, che abita con la figlia piccola, ospiterà in casa il marito del fratello defunto…

Gengoroh Tagame Opera realizzata da:

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 14.90