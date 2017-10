Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la “thymia”, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... Il giovane Chakuro è destinato, come tutti gli abitanti della Balena, a trascorrere la propria esistenza in quel luogo isolato dal resto del mondo. Un giorno però, finito sul relitto di un’altra isola fluttuante, incontra una enigmatica ragazza…

Un viaggio di piacere che si trasforma in un incubo: partiti in nave per una gita scolastica, Ayukama e compagni si ritrovano bloccati in mare aperto a seguito di un incidente. Come se non bastasse, un feroce assassino si aggira sul relitto e la sua sete di sangue sembra stia “contagiando” anche gli altri passeggeri... Riuscire a mettersi in salvo su una nave capovolta che sta affondando non è un’impresa semplice. Se poi si scopre che l’imbarcazione è infestata dagli zombie, la situazione si fa ancora più disperata! Dall’autore di Erased, un nuovo manga claustrofobico, adrenalinico e ineluttabilmente splatter!

Shigeo Kageyama, detto Mob, è uno studente di seconda media che sogna un’adolescenza normale, ma l’essere dotato di poteri paranormali gli rende le cose un po’ complicate. Per non dare nell’occhio, il ragazzo cerca di tenere le sue capacità ESP sotto controllo... Ma cosa accadrebbe se le emozioni e lo stress spingessero questi poteri al 100% delle loro potenzialità? Spiritisti ciarlatani, discutibili sette religiose e così via: vari soggetti accorrono per sfruttare le straordinarie doti psichiche di Mob, e man mano il ragazzo comincia a sentire qualcosa crescere dentro di lui... Dall’acclamato autore di One-Punch Man, un manga attesissimo che ha conquistato un incredibile successo di pubblico e di critica, trionfando agli ultimi Shogakukan Manga Awards!

Dopo la prima pubblicazione del 1995, Star Comics rilancia le magiche avventure della paladina della giustizia più amata di sempre con una riedizione nuova di zecca! Grazie ad un’accurata revisione dei testi e a un’edizione rispettosa dell’originale potrete finalmente tornare a combattere contro il male al fianco delle mitiche guerriere Sailor! Usagi è una quattordicenne che conduce una vita allegra e spensierata come tante sue coetanee. Tuttavia, il giorno in cui s’imbatte in una misteriosa gattina parlante di nome Luna, comincia per lei un’avventura sconvolgente: scopre infatti di essere Sailor Moon, guerriera dell’amore e della giustizia dotata dei poteri della Luna, e di avere sulle spalle il destino dell’intero pianeta!

Un padre e un figlio, un panda e una ragazza, acqua fredda e acqua calda, arti marziali e sentimento: ecco gli ingredienti per introdurre il grande ritorno di Ranma ½, una serie che poteva scaturire solo dalla mente vulcanica di Rumiko Takahashi! Una delle opere di maggior successo della “principessa del manga” torna finalmente in fumetteria con una nuova edizione tutta da scoprire! Un bel giorno Soun Tendo, titolare di una palestra di arti marziali, informa le tre figlie che il suo vecchio amico Genma è in arrivo dalla Cina (dove ha trascorso un periodo di addestramento) insieme al figlio Ranma... promesso sposo a una di loro in seguito a un accordo tra i due padri! Ed ecco che, annunciati da un tremendo fragore, i due “ospiti” fanno irruzione in casa Tendo: niente sarà più come prima!

Come ben sapete ormai, anche quest'anno AnimeClick.it avrà uno stand al, ed anche quest'anno faremo contenti tutti coloro che passeranno a salutarci.Infatti, tra le tante cose, non mancheranno giochi a premi a cui potrete partecipare tutti (gratis ovviamente).Tra i premi in palio, oltre ai nostri immancabili gadgets, vi sarà una vasta selezione di volumi pubblicati durante l'anno. A questi, si aggiungono alcune recenti novità che mettiamo in palio per l'occasione.In questa notizia vi proponiamo un elenco di numeri uno Edizioni Star Comics; venti copie per ognuno, per un totale di 100 volumi. Children of the Whales 1, Mob Psycho 100 1, Sailor Moon 1, Ranma ½ 1 (20 copie ciascuno). Venite a trovarci e buona fortuna!