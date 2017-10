prossimo gennaio

Nel sito ufficiale per DARLING in the FRANXX il nuovo anime co-prodotto tra Studio Trigger A-1 Pictures , è stato annunciato che l’opera debutterà il prossimo gennaio su TOKYO MX , Tochigi TV, Gunma TV, BS11, ABC Asahi Housou e Nagoya TV . Possiamo vedere un nuovo video 30 secondi con la nuova visual della protagonista Zero Two. La clip è stata trasmessa durante la replica del 17° episodio di Gurren Lagann mandata in onda su Tokyo MX e BS 11.Ecco la nuova visual, la frase è “Perché non diventi il mio tesoro?” ( "Why don't you be my darling?" )Visual di Masayoshi Tanaka : "Lascia che ti assaggi”Visual di Shigeto Koyama : "FRANXX (Iron Maiden)--, è davvero sé stessa."Inoltre vi sono novità anche per Yowamushi Pedal . Nel sito ufficiale dell’opera è stato annunciato che il titolo della quarta stagione saràed è stata svelata una nuova key visual con i sette protagonisti: Sakamichi Onoda (Sohoku High School), Shunsuke Imaizumi (Sohoku), Shoukichi Naruko (Sohoku), Yukinari Kuroda (Hakone Academy), Takuto Ashikiba (Hakone), Hayato Shinkai (Hakone) e Akira Midousuji (Kyoto Fushimi High School), con la tagline “Più veloce di tutti!”La quarta stagione debutterà anch’essa il