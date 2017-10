Teaser

unichi Yamamoto

Akiko Isobe

Ryousuke Mamiya

Hideki Kanō

Trama: Yūto Matsubara è un giovane di 27 anni che lavora nel reparto vendite di un grande negozio di giocattoli. Malgrado il tipo di lavoro che svolge, Yūto ogni giorno che passa si accorge di intrististirsi sempre più, comprendendo di non essere in grado di realizzare nessuno dei suoi sogni. Ha perfino rinunciato a sposare Ai, la ragazza di cui è innamorato fin da bambino. Un giorno appare di fronte a lui il robot "Time Driver", che viene alimentato dall'energia dei sogni. Entrato nella cabina di guida vi incontra un se stesso dodicenne.

Usagi.Ou

Kodai Sato

Hipira-kun

Trama: I due fratellini Himi e Yamato crescono nella loro casa di Amanogawa, nei pressi di Shichifukujin, in compagnia di cinque Engimon: Haruo (un cane di carta), Kin-chan (un palloncino di carta a forma di pesce rosso), Hebikura (un serpente di bambù), Capo Daruma ( una bambola Daruma) e Koume (una bambola Kokeshi). Un giorno, compare un nuovo Engimon ed Himi esce di casa per inseguirlo. I cinque piccoli Engimon prendono vita ed insieme ad Haruo decidono di andarlo a salvarlo.

Tomason

Shinnosuke Numata

Trama: Nella città di Milky Town c'è un grosso problema. Tutti gli animali che hanno bevuto il latte della società Milking si stanno lentamente trasformando in gatti, e stanno diventando apatici. Dietro tutto questo c'è il malvagio piano del gatto Milking che vuole impadronirsi del mondo. Per caso, Ippon, un cowboy tigre che lavora nel ranch Charmy, ritornando dai suoi viaggi a Milky Town scopre la verità. Insieme ai suoi amici decide di cercare di risolvere la situazione.

Midnight Crazy Trail

Pinako

Nabeshin

Trama: Shout e Crunchy sono due spazzini di Londra. la loro strada si incrocia con quella della strega adolescente Makina. La ragazza è stata inviata a Londra, per un anno. La sedicenne però vuole soltanto essere una ragazza normale, non una strega ed il suo libro di magia è solo un ostacolo. Chiede a Shout e Crunchy di aiutarla a liberarsi del libro ma... un libro di magia non si può semplicemente gettare via...