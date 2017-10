Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Un giorno tutti i compagni di classe di Nobuaki ricevono un primo messaggio da qualcuno che si fa chiamare il "Re", ed il messaggio contiene un ordine sconcertante. Questo primo ordine è semplice da soddisfare, ma da qui in poi, in un crescendo di terrore, il "gioco" porrà delle condizioni sempre più difficili da soddisfare, e disobbedire agli ordini equivale a morire.