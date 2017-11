Evil or Live 02 Titolo italiano: Nello spiraglio tra freddezza e gentilezza

Titolo Originale: Tsumetasa to Yasashisa no Hazama de

Titolo Inglese: Between Cruelty and Kindness

Titolo Kanji: 冷たさと優しさのはざまで

Data italiana: 17/10/2017

Data in patria: 17/10/2017

Durata: 24 minuti

Evil or Live

Episodio 02 Episodio 02 Data: 24/10/2017

Crunchyroll

Audio: / Sub:

Totale voti: 2 1 8



Altri Voti

1 fedep97

2 Gioemma04 aishas

Attenzione! i commenti ai vari episodi possono contenere degli spoiler . Pertanto, se non avete visto tutta la serie, vi consigliamo di limitarvi alle puntate viste.

Nella società moderna si è sviluppata una nuova “malattia” che affligge ragazzi e ragazze: gli esperti la chiamano “Net Addiction o Dipendenza dalla Rete”. Solitudine, scoraggiamento e diffidenza spingono la nuova generazione ad essere sempre più dipendente dalla tecnologia. Per prevenire tutto ciò è stato istituito un nuovo centro di riabilitazione, con l’obiettivo di “ricondurre la gioventù sulla retta via”. Hibiki è stato mandato lì dalla madre per curare la sua dipendenza, con un ricovero forzato tramite narcotizzazione anestetica. Al risveglio, scioccato e disorientato, ben presto si renderà conto che il centro in realtà è una prigione: visite proibite, uscite proibite, tecnologie assolutamente proibite. È ammesso solo lo studio e un’attività fisica di tipo militare e per chi si ribella e viola le regole la punizione minima è il pestaggio, e alle guardie/insegnanti prudono molto le mani; non che i compagni siano meno violenti…nella sua scheda . È importante: solo le recensioni complete ci aiutano a creare classifiche e risultano molto più esaustive per un utente.Avendo recensito il titolo sulla sua scheda, la vostra opinione otterrà une riporterà il voto che avete dato.- scegliete se vi è piaciuto o non vi è piaciuto;, avete 200 caratteri per motivare il vostro voto;- premete su 'invia impressione'.