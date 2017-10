31 ottobre



SINOSSI UFFICIALE: Il giovane Koji Kabuto è diventato uno scienziato e Mazinga Z riposa in un museo. Un giorno vengono scoperte delle gigantesche e misteriose rovine allinterno del Monte Fuji chiamate Infinity, opera del Dottor Inferno e delle sue forze malvagie. A causa dell'enorme potere distruttivo dell'Infinity, l'umanità rischia l'estinzione. Koji è quindi costretto, dopo 10 anni, a riprendere i comandi di Mazinga Z e ad affrontare ancora una volta il dilemma della sua vita. Diventare Dio o Demone. Oggi più che mai il futuro dell'umanità è nelle sue mani.

Insomma, un revival di Mazinger Z a 360°!

Direttamente dale prime due clip in anteprima di Mazinga Z Infinity , nei cinema italiani martedìsegna i 50 anni di carriera di Go Nagai nel mondo dei manga e degli anime e i 45 anni della serie animata classica di Toei Animation . Il film, un misto di animazione 2D e 3D (utilizzato principalmente per i mecha), è ambientato dieci anni dopo l'originale e ruota attorno alla scoperta di una nuova forma di Energia Fotonica che ha rivoluzionato il mondo, per presentarci una visione moderna del mito di Mazinger Z e dell'idea di giustizia del suo pilota, Koji Kabuto. Creato per la pellicola anche un personaggio inedito, LiSA, che farà da contrasto con la figura di Sayaka.Proprio sulla scia del film,la serie animata originale di Mazinga Z torna in edicola in DVD, in allegato a La Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera, con la prima uscita a prezzo speciale:Per la prima volta in edicola, inoltre, sempre a partire dal, una nuova collana di 30 volumi col Corriere dello sport - Stadio e Tuttosport in collaborazione contutte le avventure e le evoluzioni più significative di Mazinga Z nei manga ufficiali del franchise, a partire dall'originale di Nagai e Gosaku Ota fino alle Mazinger Angels