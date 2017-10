Il capolavoro della Takahashi, amatissimo da chi ha avuto la fortuna di seguirlo nelle sfortunate repliche italiane e nella prima serie, interrotta, da Granata Press. Recentemente, Le Edizioni Star Comics lo hanno riportato in edicola con una Perfect Edition.Ecco a voi la prima parte dello speciale di(disegnatore e autore del libro "Memorie a 8 bit") su Maison Ikkoku ("Cara Dolce Kyoko" da noi) , un lungo viaggio che lo vedrà parlare del Manga, dell'Anime, dei vari adattamenti, delle differenze con gli originali, delle musiche e... di quello che rappresenta per lui.Ci ha lavorato moltissimo, questo video è frutto dell'amore che ha per quest'opera, e si propone essere una Monografia dedicata sia a chi lo ama sia a chi non lo conosce affatto.