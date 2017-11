dal 23 al 29 ottobre 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 29/10/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaDopo alcune settimane tranquille, il ciclo di inverte nuovamente e quindi arrivano in blocco le serie più vendute del momento.Al primo posto ci va ancora una voltaproseguendo con la serie dei buoni risultati di questo titolo. Al secondo c'è la seconda parte diche fa bene ma non con numeri "monster". Al terzo c'èche fa anche bis con l'ottimo risultato della seconda uscita, quasi in linea con la prima all'esordio.Le serie di maggiore incasso quali Touken Ranbu e Saenai Heroine no Sodatekata si assestano ai limiti del podio. Come nuove serie esordienti ci sono, in questa occasione, Made in Abyss e Knight's & Magic che fanno rispettivamente bene/benino.*Uscita con allegato il biglietto per un evento o altri bonus speciali