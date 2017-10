dal 16 al 22 ottobre 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 22/10/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaCi sono un po' di cambiamenti nel ranking rispetto alla situazione dell'ultimo periodo. Questa volta c'è in testa una nuova uscita di, spinta soprattutto dai collezionisti e dai modellini che accompagnano queste uscite. C'è anche l'animazione più d'autore con la presenza del filmultima fatica di Masaaki Yuasa con a seguire una nuova uscita diNon c'è però un solo film di Yuasa nel ranking in virtù dell'uscita anche di Yoake Tsugeru Lu no Uta, oltre alla comparsa della seconda stagione di My Hero Academia e del ritorno di Haganai con un doppio box.**Uscita con allegata una figure in edizione limitata