Den'ei Shōjo ~Video Girl Ai 2018~ sarà ambientato nel 2018, incentrato sul nipote di Yota, Sho Moteuchi; il ragazzo nutre una cotta per la bellissima compagna di classe Nanami, e un giorno scopre un vecchio videoregistratore danneggiato proprio nella casa dello zio. Sho lo ripara, e all'improvviso una misteriosa ragazza ne esce. Video Girl Ai.

La celebre opera di Masakasu Katsura ritornerà sugli schermi televisivi nipponici attraverso una serie TV dal vivo in onda da gennaio 2018, con protagonista l'attore Shuhei Nomura , già Taichi nei film live action di Chihayafuru Kazuaki Seki, già curatore di video musicali per artisti del calibro delle Perfume o di Gen Hoshino , dirigerà la serie live action sceneggiata da Kohei Kiyasu, doppiatore in Hajime no Ippo, Fafner e The Prince of Tennis.Futoshi Asano diè il produttore esecutivo, affiancato da Kimitaka Goka, Yuta Kurachi e Kyōhei Sudachi.produrrà la serie.Nomura ha affermato che intende fare del suo meglio per non deludere le aspettative dei tantissimi fan dell'opera; dal canto suo, il mangaka Katsura ha invece fatto sapere che egli nutre tuttora dei sentimenti profondi nei confronti della sua opera, e che proprio per questo è elettrizzato all'idea di vederne un progetto drama.Ricordiamo che Video Girl Ai aveva già goduto di un adattamento televisivo attraverso OVA animati e un lungometraggio sempre dal vivo nel 1991. Il manga è edito in Italia perUn'altra opera di Katsura, I''s vedrà presto la luce in versione live action nel 2018.