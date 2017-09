Seto Ichitaka è un ragazzo molto timido che non riesce a dichiarare il suo amore alla graziosa Iori. La causa della sua timidezza è da ricercare nel passato: quando andava alle elementari è stato rifiutato dalla ragazza che gli piaceva, e da quel giorno non ha più avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti ad un'altra persona. La convivenza con l'esuberante Itsuki causa non pochi problemi a Seto. I due non fanno altro che punzecchiarsi, e non perdono occasione per rivangare il passato.

Equivoci, rossori indecenti e innocenti, mutandine e batticuori si susseguono senza sosta in un'incredibile soap scolastica.

Una curiosità

Difficile scegliere tra la cotta di sempre e l'amica d'infanzia divenuta, improvvisamente, un'avvenente quanto sfacciata fanciulla... il fortunello maschio di turno, Ichitaka Seto, proprio non sa che fare.E se anche voi, durante la lettura del manga di Masakazu Katsura eravate piacevolmente tormentati dal dubbio, potrebbe farvi altrettanto piacere sapere che l'opera sta per tornare in auge in patria per tramite di un adattamento dal vivo.Sono infatti iniziate a settembre, e si concluderanno a dicembre, le riprese del drama televisivo nipponico che andrà in onda nel 2018 sul canale satellitare SKY PerfectTV!Nel ruolo del protagonista maschile vedremo l'attore Amane Okayama , mentre ancora non sono state annunciate le controparti dal vivo dei personaggi di Iori e Itsuki.Ricordiamo che il manga originale è stato serializzato dal 1997 al 2000 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, ed è stato pubblicato in Italia per: un sondaggio indetto nel lontano 2010 tra i giapponesi, vedeva proprio I''s primeggiare tra i titoli che i maschi desideravano poter avere trasposto in live action. Le fanciulle, invece, avevano citato lo sportivo Slam Dunk di Takehiko Inoue.