Al Press Cafe con Taiyo Matsumoto , riservato alla stampa, abbiamo scoperto alcune interessanti curiosità sul suo lavoro.Parlando di sport, e in particolare della sua opera Ping Pong , il sensei ha spiegato cosa lo abbia portato a scegliere uno sport così particolare. In un mercato competitivo come quello del fumetto giapponese, gli autori faticano a trovare spazio su rivista, quindi, quando gli venne proposto di creare uno spokon passò in rassegna diversi sport e il ping pong lo colpì particolarmente., stupito dalla bellezza di questa disciplina, pensò che fosse adatto per il suo manga.Secondo il sensei ci sono sport più o meno adatti ad essere trasposti in fumetto, difatti,, troppo dinamico e difficile da disegnare. Secondoanche il bowling, sport di cui è grande appassionato, renderebbe bene in un manga.Ma sport a parte, c'è anche spazio per un angolo di romanticismo. Mangaka da trent'anni,lavora da venti con un unico assistente: sua moglie. La consorte lo aiuta a sceneggiare e disegnare in misura differente a seconda dell'opera. Mentre il suo manga Louvre no Neko (I gatti del louvre) è stato ampiamente disegnato da lei, il più autobiografico Sunny è rimasto maggiormente nelle mani del sensei.A quanto pare unire amore e lavoro porta ottimi risultati!Per il reportage completo degli incontri dirimandiamo alla notizia che pubblicheremo a fiera conclusa.