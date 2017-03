In partenza il 14° viaggio in Giappone di AnimeClick.it

Servizi inclusi:

Voli economy Korean Airline da/per Roma (con possibilità di avvicinamenti da altri aeroporti)

Tasse aeroportuali da/per Roma

13 pernottamenti in hotel in camera tripla

Japan Rail Pass in 2° classe valido 7 giorni

Copertura assicurativa (assicurazione medica, smarrimento bagaglio, annullamento viaggio)

Accompagnatore Animeclick dall'Italia (minimo 10 partecipanti)

Posti disponibili: 20

Posti rimanenti: 17

Il viaggio per chi vuole di più: per chi vuole le gite di Fukuoka, l'albergo con le terme, i luoghi meno battuti dai visitatori classici. In questo viaggio assisteremo anche al famoso. Un festival suggestivo che vi consigliamo di non perdere!10 Agosto 201724 Agosto 2017