Bleach ~ Teaser Trailer

La storia segue la vita di Ichigo Kurosaki, uno studente quindicenne con l'abilità di vedere i fantasmi, e di Rukia Kuchiki, uno Shinigami che lo incontra durante una caccia ad un Hollow (uno spirito maligno). Durante lo scontro con lo spirito, Rukia rimane gravemente ferita ed è costretta a trasferire parte dei suoi poteri ad Ichigo, che accetta la proposta della Shinigami nel tentativo di proteggere i suoi familiari, alimentando così la speranza di Rukia che lui sconfigga l'Hollow al suo posto. Tuttavia, durante il processo di trasferimento qualcosa va storto, e Ichigo assorbe tutti i poteri di Rukia, diventando uno Shinigami a pieno titolo. Da qui parte la loro avventura.

Nel giorno di Tanabata, il 7 luglio, in Giappone si festeggia il mito di Orihime e Hikoboshi.Lo stesso giorno, è stato presentato il primo teaser trailer del lungometraggio live action di, in cui vediamo il protagonista Ichigo alle prese con uno Shinigami:Dopo gli avvistamenti delle riprese in Giappone dello scorso autunno, è ora stata inoltre diffusa anche la prima key visual del protagonista Ichigo Kurosaki interpretato da Sōta Fukushi (Library Wars, As the Gods Will, Strobe Edge), con la menzione in rosso "Shinigami, incontro."Si ha anche una data definitiva di rilascio: il film tratto dal manga di Tite Kubo uscirà infatti nei cinema nipponici nell' estate del 2018, con la regia di Shinsuke "Gantz" Sato