Da bambino il povero Makabe Masamune era alquanto in sovrappeso e per questo era preso di mira dai bulli e in particolare da una certa Aki Adagaki.

Dopo anni di allenamento nel fisico e nello studio Masamune si presenta alle superiori come un ragazzo figo che eccelle sia nello studio che nello sport. Determinato a vendicarsi della sua aguzzina d'infanzia, si iscrive al suo stesso liceo per trovare l'occasione di umiliarla. Riuscirà nel suo intento oppure no?

La scuola superiore Kochi Ozu













Komeda’s Coffee di Mitaka









Ponte Murasaki di Mitaka









Inokashira Park (tra l’altro non lontano dal Ghibli Museum)





















Stazione di Sakuragicho, vicino alla Kishamichi Promenade









Kishamichi Promenade





Centro commerciale World Porters











Marine & Walk, centro commerciale all’aperto











Yokohama Red Brick Warehouse