CLASSIFICA GENERALE PER SERIE

11 A Silent Voice - 50.154

16 Zootopolis - 44.759

20 Minions - 39.788

CLASSIFICA DI DETTAGLIO BLU-RAY

1 Love Live! Sunshine!! Vol.7 (Lim. Edition) - 65.036 2 Pets Blu-ray+DVD Set - 62.930 3 Yuri!!! on Ice Vol.6 - 54.224 4 Yuri!!! on Ice Vol.1 - 53.015 5 Love Live! Sunshine!! Vol.5 (Lim. Edition) - 52.771 6 Alla ricerca di Dory - 50.893 7 Love Live! Sunshine!! Vol.6 (Lim. Edition) - 49.459 8 Yuri!!! on Ice Vol.2 - 48.307 9 Zootopolis - 44.758 10 Yuri!!! on Ice Vol.3 - 44.664

11 Yuri!!! on Ice Vol.4 - 43.292

12 Yuri!!! on Ice Vol.5 - 42.538

13 Kizumonogatari Part 2: Nekketsu (Lim. Pressing) - 38.550

14 Love Live! Sunshine!! Vol.4 (Lim. Edition) - 36.076

15 Uta no ☆ Prince-sama Maji Love Legend Star Vol.1 - 34.989

16 Granblue Fantasy the Animation Vol.1 (Lim. Pressing) - 31.567

17 A Silent Voice movie Lim. Edition - 30.487

18 Uta no ☆ Prince-sama Maji Love Legend Star Vol.2 - 29.220

19 The Idolm@ster Cinderella Girls Gekijou Vol. Vol.1 - 26.823

20 Granblue Fantasy the Animation Vol.2 (Lim. Pressing) - 23.063

22 Beauty and the Beast - 22.904

23 Fate/Grand Order: First Order (Lim. Pressing) - 21.401

24 Space Battleship Yamato 2202 Vol.1 - 20.345

25 Uta no ☆ Prince-sama Maji Love Legend Star Vol.6 - 14.865

26 Rapunzel - 14.569

27 Frozen - 14.460

28 Kubikiri Cycle Vol.3 (Lim. Pressing) - 14.081

29 Kubikiri Cycle Vol.4 (Lim. Pressing) - 13.356

30 KonoSuba II Vol. 1 Lim. Edition - 12.946

CLASSIFICA DI DETTAGLIO DVD

1 Minions - 33.393 2 One Piece Film Gold - 27.392 3 Yuri!!! on Ice 1 - 23.544 4 Cattivissimo Me 2 (14.09) - 22.460 5 Yuri!!! on Ice 6 - 21.701 6 Yuri!!! on Ice 2 - 20.876 7 Granblue Fantasy the Animation 1 (Lim. Pressing) - 20.700 8 One Piece Film Gold Lim. Edition - 19.645 9 Yuri!!! on Ice 3 DVD - 18.395 10 Minions 9 Mini Movie Collection - 18.307

11 Uta no ☆ Prince-sama Maji Love Legend Star Vol.1 - 18.143

12 Yuri!!! on Ice Vol.4 - 17.455

13 Yuri!!! on Ice Vol.5 - 17.136

14 Il mio vicino Totoro - 16.738

15 Cattivissimo Me (12.04) - 15.928

16 The Idolm@ster Cinderella Girls Theater Vol. 1 - 15.641

17 Uta no ☆ Prince-sama Maji Love Legend Star Vol.2 - 14.576

18 Granblue Fantasy the Animation Vol.2 (Lim. Pressing) - 14.151

19 A Silent Voice - 11.691

20 Cattivissimo Me Mini Movie Collection 500-Yen - 11.116

Dopo la serie di report comunicati sulle vendite di manga e novel in Giappone, la, società specializzata in statistiche sulle vendite di vari media, focalizza ora la sua attenzione sulle vendite di, nonché per le serie complessive , registrate sempre in Giappone in questa prima metà dell'anno 2017.Il periodo osservato va dal 12 dicembre 2016 all'11 giugno del 2017. Il report considerato, esamina complessivamente il settore dell'animazione per cui nelle classifiche non si troveranno solo anime ma anche titoli occidentali, prevalentemente della Disney/Pixar.è stato evidentemente il maggiore successo degli ultimi tempi, anche se va rilevato che ha avuto tutte le uscite praticamente concentrate nel periodo di rilevazione della Oricon. Si evince comunque che il formato del DVD, nonostante non sia certo recente, ha ancora un peso non trascurabile sulle vendite specie per alcune serie orientate al pubblico femminile che preferisce ancora in buona misura questo supporto.Da qui la differenza e la spinta rispetto a serie come(che pure avrebbe un target diverso) uscita solo in Blu-Ray. La spinta coinvolge di conseguenza anche serie come. La sorpresa della classifica è, ma qui ci sono di mezzo anche succosi bonus per il videogioco online seguito da molti giocatori e allegati alle uscite in BD e DVD.Le posizioni dalla 11 alla 30Le posizioni dalla 11 alla 30Le posizioni dalla 11 alla 30