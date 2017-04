Finora il destino ha riservato a Hibito e Mutta Nanba esistenze diverse, praticamente opposte in termini di soddisfazione personale e successo lavorativo: se il primo è tra gli astronauti selezionati dalla NASA per far parte dell’equipaggio della prima missione spaziale di lunga permanenza sulla Luna, il fratello è stato licenziato dall’azienda per cui lavorava come designer, ormai in preda alla crisi.

Il loro futuro, tuttavia, non è ancora stato scritto: da sempre i due sognano di raggiungere insieme lo spazio, e per mantenere la promessa che si sono fatti da bambini è necessario che le loro strade convergano...

Fattore curiosità:



- Vi è sembrato di udire le musiche de Coldplay?

Ebbene sì, la theme del film è la loro celebre "Every Teardrop is a Waterfall".



- Parte delle riprese del film è avvenuta proprio al Kennedy Space Center in Florida.



