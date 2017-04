Se siete fan di tutto quello che pubblica Weekly Shonen Jump o semplicemente amate ie volete divertirvi giocando con personaggi celebri anche per i non addetti ai lavori, il J-WORLD TOKYO nel quartiere di Ikebukuro a Tokyo è quello che fa per voi! Anche noi di Animeclick, durante uno dei nostri viaggi in Giappone, ci siamo voluti immortalare davanti all'entrata.....Ma che cos'è esattamente il J-WORLD TOKYO? Situato al terzo piano dell'Ikebukuro Sunshine City, enorme grattacielo situato appunto ad Ikebukuro, è un parco di divertimenti al coperto dove sono raccolti. Giochi, attrazioni, cibo e mostre sono pronti ad accogliervi per farvi tornare un po' bambini o farvi passare qualche ora in una giornata di pioggia! È anche possibile acquistare gadget esclusivi, in vendita solo all'interno del parco, giusto per solleticare il collezionista che c'è dentro di voi.Ildi ingresso base (che però non include la possibilità di usufruire dei giochi) costa:dai 4 ai 16 anni: 600 yen (circa 5 euro)dai 16 anni in poi: 800 yen (quasi 7 euro)Il biglietto Passport (con cui si può accedere senza limiti a tutte le attrazioni) costa:dai 4 ai 16 anni: 2.400 yen (circa 20 euro)dai 16 anni in poi: 2.600 yen (poco più di 21 euro)Esiste anche una versione "notturna" del Passport (valido dopo le 17:00) che costa:dai 4 ai 16 anni: 1.600 yen (circa 13 euro)dai 16 anni in poi: 1.800 yen (15 euro al cambio attuale)Il parco chiude alle 21:00 e con un biglietto è possibile rientrare nel parco in qualsiasi momento durante la stessa giornata fino all'orario di chiusura (meglio però chiedere all'ufficio inormazioni all'ingresso per i dettagli).Ma vediamo ora nel dettaglio le varie aree eTroviamo ad accoglierci Shenron, il divino dragone e siamo subito catapultati nell'atmosfera di DBAd attenderci appena entrati troviamo la miticache possiamo subito usare per una prima (di molte) foto ricordoAltro angolo e altra foto: questa volta con l'uniforme imperiale di Freezer. Inoltre possiamo misurare il nostro livello di potenza con lo scouterAnche senza essere fan sfegatati di DB, potersi fare una foto in una navicella spaziale così bella non ha prezzo!Nella prima vera attrazione, chiamata "Seek! Sfere del Drago!", lo scopo è quello di raccogliere le sette sfere del drago per salvare la Terra.Andando più avanti, troverete la seconda attrazione chiamata "Spara! Kamehameha!". Qui,è possibile lanciare un Kamehameha insieme a Goku. Se non l'avete mai fatto, niente paura: Goku vi guiderà per imparare la difficile tecnica.Ci sono altri giochi e altri punti dove fare foto ma non li sveliamo tutti per lasciarvi il piacere della scoperta!Passiamo invece all'Appena entrati si può godere di una bella foto panoramica della palestra in cui si svolgono gli incontri.Poi una bella serie di cartonati di tutti i personaggi principali della serie, per gioia di tutte le fan *__*In più c'è una serie di impronte per poter davvero calarsi nei panni del vostro personaggio preferito fra quelli principali.Ad ogni calco corrisponde un video dedicato a quel personaggio con tanto di voce per accontentare anche i fan dei doppiatoriE dopo aver ammirato i vostri beniamini, potete sfidare Murasakibara e vedere se siete in grado di sfondare la sua impenetrabile difesaPoco più avanti si può giocare per vincere gadget esclusivi: si gira il mestolo del pentolone del curry (sperando che non l'abbia preparato Riko ...) e ... voilà! Esce una sfera: per ogni colore si può scegliere un regalo. Ad ogni stagione i regali variano e sono disponibili solo qui, inutile cercarli altrove!Per oggi la visita termina qui, ma restate sintonizzati: nei prossimi giorni vi sveleremo altre aree dedicate ad altri personaggi celeberrimi del Weekly Shonen Jump. E godetevi la galleria con le foto scattate in loco dal nostro inviato molto speciale Kotaro!Ps: Vorresti andare in Giappone ma non sai come fare?Animeclick.it propone viaggi pensati esclusivamente per il nostro sito dall'agenzia Miki Travel, leader del settore. Per conoscere tutte le info pratiche (costi, date, itinerari, ecc...) visita il nostro sito Viaggi in Giappone con Animeclick.it E per tutte le ultime novità c'è la nostra pagina Facebook correlata! E mentre aspetti di partire ammira le splendide foto della nostra bacheca Pinterest