Se siete fan di tutto quello che pubblica Weekly Shonen Jump o semplicemente amate ie volete divertirvi giocando con personaggi celebri anche per i non addetti ai lavori, il J-WORLD TOKYO nel quartiere di Ikebukuro a Tokyo è quello che fa per voi! Anche noi di Animeclick, durante uno dei nostri viaggi in Giappone, ci siamo voluti immortalare davanti all'entrata.....Ma che cos'è esattamente il J-WORLD TOKYO? Situato al terzo piano dell'Ikebukuro Sunshine City, enorme grattacielo situato appunto ad Ikebukuro, è un parco di divertimenti al coperto dove sono raccoltiGiochi, attrazioni, cibo e mostre sono pronti ad accogliervi per farvi tornare un po' bambini o farvi passare qualche ora in una giornata di pioggia! È anche possibile acquistare gadget esclusivi, in vendita solo all'interno del parco, giusto per solleticare il collezionista che c'è dentro di voi.Ildi ingresso base (che però non include la possibilità di usufruire dei giochi) costa:dai 4 ai 16 anni: 600 yen (circa 5 euro)dai 16 anni in poi: 800 yen (quasi 7 euro)Il biglietto Passport (con cui si può accedere senza limiti a tutte le attrazioni) costa:dai 4 ai 16 anni: 2.400 yen (circa 20 euro)dai 16 anni in poi: 2.600 yen (poco più di 21 euro)Esiste anche una versione "notturna" del Passport (valido dopo le 17:00) che costa:dai 4 ai 16 anni: 1.600 yen (circa 13 euro)dai 16 anni in poi: 1.800 yen (15 euro al cambio attuale)Il parco chiude alle 21:00 e con un biglietto è possibile rientrare nel parco in qualsiasi momento durante la stessa giornata fino all'orario di chiusura (meglio però chiedere all'ufficio informazioni all'ingresso per i dettagli).Dopo aver esplorato le aree dedicate a Dragon Ball Kuroko no Basket , in questa seconda puntata partiamo dall'Questa zona è stata concepita per emanare un'atmosfera che rievoca lo stile tradizionale giapponese. Per questo il personale che vi darà il benvenuto indossa gli hakama, un indumento che somiglia ad una larga gonna-pantalone a pieghe.All'ingresso si verrà poi accolti dai cartonati dei membri della Shinsengumi in versione giovanile.C'è un tempio in cui chiedere agli dei di esaudire i nostri desideriDopo il santuario, troverete la ben conosciuta Agenzia Tuttofare Gin-chan con Sagaru Yamazaki a sorvegliare i locali. Ma voi entrate senza paura e divertitevi anche ad aprire le porte per scoprire cosa vi si nasconde dietro....Qui invece da un lato c'è una bella esposizione di cibi targati Gintama mentre dall'altro sul muro è appesa niente meno che una pagina del diario di osservazione di Yamazaki tratta dall'episodio 205 intitolato "Yamazaki mangia l'Anpan"!Passiamo ora ad esplorare l'Superato l'ingresso troverete subito il Villaggio della foglia dove potrete iniziare la vostra sessione di foto.L'attrazione qui è intitolata "Una lotta feroce! La Guerra Ninja per il rotolo!!" Tramite un auricolare si ricevono missioni da eseguire sotto la guida dei personaggi di Naruto: Kakashi, Naruto, Sasuke, Sakura, Gaara e altri ancora. Ma non preoccupatevi se non capite il giapponese: la versione in inglese arriva subito dopo!C'è anche un dispositivo con il quale è possibile provare le vostre tecniche di evocazione. Chi comparirà grazie a queste tecniche è deciso in maniera abbastanza casuale, ma è comunque realistico e piuttosto rumoroso.Molti sono i piccoli divertimenti sparsi per tutta l'area e tra i tanti potrete vedere il cartello di Yakiniku Q, il preferito del Team Asuma e potrete strofinare la pancia di Choji!Vi è venuta fame? Non si può che saziarsi con un buon ramen ! Il piatto preferito di Naruto è certamente sul menù e così il vostro sogno di mangiare ramen all'Ichiraku si può avverare. Si può scegliere fra un ramen alla salsa di soia oppure al tonkotsu miso e richiedere un extra di char siu cioè fette di arrosto di maiale.Ma non è il solo posto dove rimpinzarsi: esiste il J-WORLD KITCHEN, con vari piatti ispirati dalle vostre serie preferite. I menù sono disponibili in inglese, cinese e coreano e oltre ad alcune pietanze base, ci sono variazioni continue in base alla stagione, in modo da non annoiarsi mai.Nella foto della galleria potete farvi un'idea di quello che potreste trovare.Ps: Vorresti andare in Giappone ma non sai come fare?Animeclick.it propone viaggi pensati esclusivamente per il nostro sito dall'agenzia Miki Travel, leader del settore. Per conoscere tutte le info pratiche (costi, date, itinerari, ecc...) visita il nostro sito Viaggi in Giappone con Animeclick.it E per tutte le ultime novità c'è la nostra pagina Facebook correlata! E mentre aspetti di partire ammira le splendide foto della nostra bacheca Pinterest