Se siete fan di tutto quello che pubblica Weekly Shonen Jump o semplicemente amate ie volete divertirvi giocando con personaggi celebri anche per i non addetti ai lavori, il J-WORLD TOKYO nel quartiere di Ikebukuro a Tokyo è quello che fa per voi! Anche noi di Animeclick, durante uno dei nostri viaggi in Giappone, ci siamo voluti immortalare davanti all'entrata.....Ma che cos'è esattamente il J-WORLD TOKYO? Situato al terzo piano dell'Ikebukuro Sunshine City, enorme grattacielo situato appunto ad Ikebukuro, è un parco di divertimenti al coperto dove sono raccolti tutti i personaggi di Weekly Shonen Jump.Giochi, attrazioni, cibo e mostre sono pronti ad accogliervi per farvi tornare un po' bambini o farvi passare qualche ora in una giornata di pioggia! È anche possibile acquistare gadget esclusivi, in vendita solo all'interno del parco, giusto per solleticare il collezionista che c'è dentro di voi.Ildi ingresso base (che però non include la possibilità di usufruire dei giochi) costa:dai 4 ai 16 anni: 600 yen (circa 5 euro)dai 16 anni in poi: 800 yen (quasi 7 euro)Il biglietto Passport (con cui si può accedere senza limiti a tutte le attrazioni) costa:dai 4 ai 16 anni: 2.400 yen (circa 20 euro)dai 16 anni in poi: 2.600 yen (poco più di 21 euro)Esiste anche una versione "notturna" del Passport (valido dopo le 17:00) che costa:dai 4 ai 16 anni: 1.600 yen (circa 13 euro)dai 16 anni in poi: 1.800 yen (15 euro al cambio attuale)Il parco chiude alle 21:00 e con un biglietto è possibile rientrare nel parco in qualsiasi momento durante la stessa giornata fino all'orario di chiusura (meglio però chiedere all'ufficio informazioni all'ingresso per i dettagli).Ma partiamo subito con l'Come non fare una bella foto ricordo davanti al distributore automatico del liceo Karasuno?E dando un'occhiata più da vicino, scopriamo che le immagini apparentemente normali sulle etichette delle bevande in realtà sono drinks con i volti dei personaggi della serie! (sfortunatamente non sono in vendita...)Per un'altra foto ricordo, si può indossare il grembiule e immaginare di lavorare presso lo shop Sakanoshita.Procedendo nella visita, c'è un gioco gratuito, battezzato "Spara! Fast Break Weirdo!!" Bisogna chiamare Kageyama e chiedere palla: a quel punto le palle compariranno sulla parete e bisognerà toccarle il più velocemente possibile! Sembra facile, ma in realtà è piuttosto difficile; se non ci riuscite, verrete anche sgridati da Kageyama!Chiudiamo con un piccolo angolo che è una replica dello shop Sakanoshita e che cambia spesso nel corso dell'anno.Ma passiamo ora all'Considerando il planetario successo di questa saga, è abbastanza ovvio che lo spazio a lei dedicato sia davvero grande.La prima attrazione si chiama "Soldier Dock Adventure": si sale su un veicolo e si guarda un film proiettato sulla parete. Le avventure sono completamente originali e si possono guardare solo qui!La seconda attrazione è "Chopper Quest" e avrete in dotazione uno zainetto troppo kawaiii: sarà lui a darvi indicazioni e a guidarvi attraverso il gioco: lo scopo è trovare gli ingredienti della medicina indispensabile per aiutare Rufy che ha mangiato un uccello palloncino sull'isola.La terza è una giostra decisamente sui generis chiamata "Shiro Mokuba Carousel" dove il Re del soul potrà allietare le vostre corseNon poteva mancare il ristorante a tema: il "Cafe Mademoiselle".Qui potrete gustare i piatti di Sanji perfettamente ricreati nei minimi dettagliIl nostro viaggio nel mondo J-World finisce qui. Se ci siete stati, dite la vostra opinione nei commenti.E ora godetevi la galleria con le foto scattate in loco dal nostro inviato molto speciale Kotaro!