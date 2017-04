Cat's Eye

Silent Survivor



Kaze Fuiteru

Egao Ni Aitai



Tutti (più o meno) abbiamo una lunga lista di opening e ending giapponesi a cui siamo particolarmente affezionati, legate a serie che abbiamo amato...Eppure ci sono serie famose che, per motivi vari (leggi: sigle italiane ben più note) hanno visto le loro sigle originali offuscate e poco ricordate.È sembrato giusto, quindi, fare una piccola lista di sigle giapponesi di serie famose che si sono dovute accontentare delle retrovie, a favore di quelle italiche, prendete e sentitene tutti!Oh oh oh, occhi di gatto Un ritornello leggendario, che sentite ripetere anche dal vostro capo la mattina, eppure, anche l'opening originale giapponese si difende bene, con il suo ritmo forsennato e il suo stile fortemente in linea con gli anni in cui è stata prodotta, eppure, nessuno la cita mai, perché la controparte italiana è troppo famosa.Persino Kagura , in Gintama , preferisce la versione della D'Avena!E questa sigla distruggi-batteria di Kenshiro da dove salta fuori?!Solo i fan più informati (o quantomeno quelli che l'hanno visto tutto in lingua originale) sanno della sua esistenza, perché in Italia si è balzati dalla sigla italiana per tutta la prima serie, a Tough Boy, per la seconda, senza considerare il fatto che, in originale, Ai Wo Torimodose (che, vuoi per via della sua maggiore esposizione mediatica, vuoi per il suo utilizzo nei recenti film anime, è molto conosciuta anche da noi) ad un certo punto veniva sostituita da questa Silent Survivor.Fin troppo silente, visto che, pur meritevole, non è conosciuta come dovrebbe...Ryu e Ken corrono a comprare il cd dei Dhamm in preda alla gioia, senza accorgersi che la sigla originale di Street Fighter II V è, seppur differente nei toni, decisamente meritevole ed emozionante, un po' per i toni melodici ma allegri, un po' per la voce della cantante.Mi sa che è più il genere di Chun Li però.Sorpresa sorpresa, una delle sigle più "accendino che ondeggia e gente abbracciata a caso" del panorama italiano ha, come controparte giapponese, qualcosa di molto molto più ritmato, nonostante le tematiche della serie in sé.Le protagoniste ci tengono a citare The Breakfast Club e i registi ci tengono a spoilerare baci già dalla sigla, perché, dicono, "Noi non siamo secondi a nessuno, tantomeno a Mediaset".E voi?Conoscete altre sigle giapponesi la cui controparte italiana è celeberrima, ma che in Italia sono misconosciute?Fatecelo sapere!