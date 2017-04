.



A quaranta anni di distanza dalla loro prima messa in onda, la Nippon Animation , la Wako Production e la Eiken , hanno deciso di celebrare quattro loro note serie Super Robotiche , Astrorobot Contatto Ypsilon Ginguiser (Nippon Animation), Ufo Diapolon (Eiken), Mechander Robot (Wako Production), ideate e trasmesse in Giappone a cavallo fra il 1976 e 1977.Il progetto, indicato come,, partito agli inizi di aprile, si svilupperà nel corso di tutti i prossimi dodici mesi.Al momento è stato aperto un sito ufficiale ed un profilo Twitter ( @gin_machine_re ) che ripropongono i vecchi mecha con nuovi ed accattivanti design. Durante l'anno verranno poi rivelati i dettagli delle iniziative che ricadranno sotto l'ombrello del progetto e serviranno a ricordare questi quattro robottoni che, malgrado non abbiano ottenuto il seguito dell'immortale Mazinga, contenevano però spunti di grande interesse e originalità.Considerata la concorrenza dei Super Robot ideati da Go Nagai (proprio in queste ultime settimane l'attenzione generale si sta concentrando sulle iniziative per i festeggiamenti dedicati ai 45 anni della messa in onda di Mazinga ), le creazioni della, riuscirono a ritagliarsi un'ampia fetta di popolarità fra i giovani nipponici, come, qualche anno più tardi, avrebbero fatto anche in Italia.Sul sito ufficiale sono presenti le schede tecniche dei quattro robot.