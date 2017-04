Terzo trailer di Sword Art Online: Ordinal Scale

Il film di SAO è un film costruito e realizzato per i fan di SAO. I richiami alle serie che lo hanno preceduto sono tanti e, a mio avviso, comprensibili quasi totalmente a chi ha già seguito il brand o, almeno, la prima stagione. Quest'ultima viene richiamata più volte, il film ne ricalca le orme fino a gettare completamente la maschera nel finale che risulta essere un vero tripudio di fanservice per gli appassionati. Una autocelebrazione di SAO a cui i numeri al botteghino sembrano dare ragione. Senza fare spoiler, che ci si ritrovi nella realtà virtuale o nella realtà aumentata per Kirito ci saranno sempre i soliti guai e lo stesso film offre agli spettatori esattamente gli stessi ingredienti che sono piaciuti a coloro che hanno apprezzato le serie e odiati da chi le ha viste come mero intrattenimento fine a se stesso.

Sword art Online è questo amici, e finchè farà i big money credo che resterà questo ancora molto a lungo.



Ironic74

Dopo aver sorpassato i due miliardi due settimane fa, il 6 aprile è arrivata la conferma che il filmha raggiunto i 2,3 miliardi di Yen (circa 19,5 milioni di Euro) con 1,6 milioni di biglietti staccati in sette settimane, dall'uscita avvenuta il 18 febbraio.Il nuovo film basato sulla serie di light novel ad opera di Reki Kawahara è rientrato nella top 10 per cinque settimane consecutive e ha già sorpassato al botteghino K-ON! The Movie (1,9 miliardi di yen nel 2011) e Puella Magi Madoka Magica The Movie: Rebellion (2,08 miliardi di yen nel 2013) due film di successo per gli anime dal "late night",Dall'8 aprile al 14 c'è una novità per i gli spettatori che andranno a vedere il film: un libro intitolato" che comprenderà varie scene dell'anime, disegni dei personaggi principali e dei costumi, altro merchandising e interviste con lo staff del film, ad esempio con Tomohiko Itoo (direttore della sceneggiatura), Shingo Adachi (character design e direttore dell'animazione), Reki Kawahara, Nobuhiro Osawa (produttore) e Shinìichiro Kashiwada (produttore), Kazuma Miki (editore).Ricordiamo che il film è stato acquisito per l'Italia da, e verrà distribuito nei cinema il 13 e 14 Giugno 2017.Lo ha visto in anteprima per noi Ironic74 durante il Cartoons on The Bay a Torino giovedi.