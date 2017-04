Ci accorgiamo da subito che non ci troviamo di fronte al solito film

classe politica quasi comica

Godzilla è insomma il manifesto politico di un personaggio tanto fervido di idee quanto controverso. Un manifesto col quale Hideaki Anno non fa prigionieri e punta il dito contro un sistema politico obsoleto e senza futuro. Futuro che potrà giungere ed essere luminoso solo con una vera rivoluzione, che deve partire dal basso. Una rivoluzione in grado di dare una scossa non solo alle regole, ma anche alla cultura stessa del Sol Levante. Godzilla, il Dio nato dalla scelleratezza umana, è in realtà il grimaldello che, dalle ceneri di una Tokyo distrutta, potrà permettere questa rivoluzione.

Come Evangelion (di cui vengono fatti sentire non a caso numerosi passaggi musicali durante il film) a suo tempo fu il grido di Anno ad una generazione, anche questo Godzilla è un grande, enorme monito alla società nipponica, e sembra dire: "Svegliatevi!"

Fila fuori dal cinema Ambrosio di Torino, sala gremita e cellulari imbustati per evitare riprese pirata: è la tanto attesa prima italiana del film che sancisce il ritorno di uno de mostri più iconici della storia del cinema. Dopo 12 anni riecco, il reboot scritto e diretto da colui che ha partorito uno dei titoli animati più discussi degli anni 90. Quell' Hideaki Anno che con Evangelion ha dato una scossa notevole al mondo dell'animazione giapponese con degli effetti che si vedono ancora oggi.Non è per fare facili associazioni che ho tirato in ballo l'opera più nota di Anno, visto che questosembra esserne figlio o comunque imparentato in modo diretto. Parliamoci chiaro: non aspettatevi un film di mostri, la trashata con creature in cartapesta e stop. L'omaggio ai film storici ci sta tutto, specie all'inizio, dove il mostro alla sua prima "evoluzione" è un chiaro omaggio ai volti pupazzosi delle varie creature del franchise, ma poi il film si trasforma esattamente come la spaventosa creatura che si staglia davanti ai nostri occhi di spettatore.quando, davanti all'evolversi dei fatti, l'attenzione si focalizza non tanto sul mostro - che pian piano appare sempre più sullo sfondo della storia a testimoniare una paura latente e continua - ma sui tentativi umani volti a superare questa grave e totalmente inaspettata crisi.Assistiamo alla, schiava di leggi e protocolli totalmente inadatti ad affrontare l'immediata drammatica evenienza, capace solo di passare da una sala all'altra, a seconda del grado di pericolosità che si sta delineando, e incapace di andare oltre i piccoli litigi tra le tante, forse troppe, cariche politiche.Anno ci mostra unae a dir poco grottesca, e punta il dito ferocemente verso un dopo guerra che per lui non è mai finito (come fa dire anche ad uno dei protagonisti)., questa creatura leggendaria nata dall'avidità umana (altra critica al Giappone, questa cassica, contro il nucleare), mette allo scoperto tutte le "magagne" di un Giappone, quello attuale, forte e muscolare per la tv, ma in realtà incapace di proteggersi da solo e totalmente vassallo dello strapotere americano. U.S.A. che però si dimostrano anch'essi incapaci di andare oltre la loro classica tracotanza di super potenza, non c'è scampo conche pare totalmente imbattibile: una forza senza una logica o un perchè cheportando morte e distruzione e stagliandosi con la sua ombra letale sull'intero genere umano.Anno però ci regala una speranza e la fa incarnare a coloro che oggi nel Giappone vengono considerati come i "reietti".infatti potrebbe non arrivare dalla potenza militare americana, ma da un manipolo di scienziati in gamba ma "diversi" per la società nipponica odierna. Un manipolo di individui che non si omologa, resta ai margini, sfruttato da chi invece beneficia di una cultura che vuole far "avanzare" solo Yes Man e fedeli al potere. Una rivincita che suona come una vera e propriaa una, quale quella giapponese, completamente immobile e priva di voglia di rinnovarsi.Il film scorre via lentamente, molto verboso. Sicuramente una mezz'ora in meno avrebbe giovato alla fruibilità, soprattutto per chi non è abituato a certi ritmi del cinema asiatico. Chi va a vederlo è bene lo sappia, altrimenti il rischio delusione è dietro l'angolo.