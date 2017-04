L'account twitter di Monthly Sunday GX, rivista edita dalla Shogakukan , ha svelato che Black Lagoon , celebre manga di Rei Hiroe tornerà nell'edizione di giugno della rivista, prevista per il. In più è stata pubblicata anche una prima preview per questo atteso ritornoIl manga è in pausa fin dal 2014 ed era stato svelato lo scorso dicembre che sarebbe finalmente tornato in primavera. Questo è un gran bel periodo per tutti i fan dell'opera, difatti pochi mesi fa era stato inoltre annunciato il ritorno di Rei Hiroe per un progetto anime originale dal titolo. Potrete trovare ogni informazione in questa news precedente