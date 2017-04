Himouto! Umaru-chan: video teaser per la seconda stagione in autunno

La commedia, piena di gag, segue le vicende di due fratelli: Taihei, del tutto normale ed Umaru la sorellina perfetta, che risplende per bellezza fisica e spicca per i suoi risultati accademici, nonché sportivi. Tuttavia la bella sorellina nasconde un segreto… la liceale bella ed intelligente fuori casa, in casa diventa pigra e non fa altro che guardare anime, leggere manga e giocare a videogame. Solo suo fratello conosce la sua vera natura.

Nel numero 20 della rivista Weekly Young Jump è riportato che il manga di Sankaku Head Himouto! Umaru-chan beneficerà di una seconda stagione anime, in arrivo per il prossimo autunno. La notizia è stata annunciata anche dal programma streaming DaraNama Returns. Sul sito ufficiale è inoltre apparso un video teaser e una key visual per il sequel autunnale.È stato riconfermato lo staff della prima stagione, a partire dallo studio di produzione Doga Kobo, per proseguire col regista Masahiko Ota , il supervisore della sceneggiatura Takashi Aoshima e la character designer Aya Takano . Il video rivela anche il ritorno del cast di doppiaggio:



L'autore del manga Sankaku Head ha inoltre pubblicato su Twitter due illustrazioni per celebrare la notizia: