A proposito di Tsugumomo

Un giorno Kagami Kazuya ,un ragazzo qualsiasi, incontra Kiriha, una bella ragazza in kimono. Anche se lui non si ricorda di averla mai conosciuta, Kiriha lo saluta dicendo "Quanto tempo è passato!". Kiriha è infatti uno tsukumogami, il cui vero aspetto è la preziosa cintura da kimono che Kazuya ha ereditato dalla defunta madre. Tanti bizzarri fenomeni accompagneranno la bella e sadica Kiriha in questa commedia soprannaturale piena di azione!

i successivi ogni domenica sempre alle 17:30

dal 7 aprile alle 23:00

Gli episodi successivi arriveranno ogni mercoledì alle 17:00

ogni venerdì alle 20:05

A proposito di Love Rice

L'"Harvest Show" è un concerto dove tutti i tipi di cereale mostrano la loro bellezza e "HarveStar" è il titolo dato a quello che ha presentato la migliore esibizione. In quest'era di riduzione delle coltivazioni di riso e dell'occidentalizzazione delle abitudini alimentari, il pane è diventato il cereale più popolare e le tavole sono colme di Yeast King, la HarveStar del pane. Ora cinque nuovi studenti-riso si sono iscritti all'Accademia Kokuritsu Inaho, una scuola in procinto di chiudere, e hanno formato un gruppo chiamato "Love Rice" che mira a spodestare Yeast King all'Harvest Show, per restituire al riso la popolarità di un tempo...

Una sincera commedia piena di risate e passione, interpretata da cereali personificati. Non c'è bisogno di due cereali a tavola... chi diventerà il vero HarveStar?

A proposito di Ninja Girl & Samurai Master

Siamo nel 1555, nel bel mezzo dell'era degli Stati Combattenti. Un giovane uomo, considerato uno stolto da molti, ha un sogno: unificare il Giappone con la sua forza militare. Quest'uomo è Oda Nobunaga. Tuttavia, c'è una ragazzina che, incantata dal suo sogno e da un ricordo per lei speciale che lo riguarda, sogna di diventare la sua shinobi. L'avventura di Chidori ha inizio! E insieme a lei non vi sarà solo Nobunaga, ma anche la svampita Kicho, il galoppino Hideyoshi, la tsundere Nene, il sempre diretto Mitsuhide e la quasi-morta Hanbei...e in questo breve anime comico il sorriso è garantito!

ogni venerdì a partire dalle 15:30 (orario italiano), dal 7 aprile

A proposito di Hinako Note:

Sakuragi Hinako trova molto difficile parlare con gli altri. Per cercare di superare la timidezza che la blocca completamente, Hinako si fa forza e lascia la sua casa in campagna per andare a frequentare una scuola superiore con un club di recitazione che lei ammira molto.

Finisce per vivere all'Hitotose-sou, dove incontra Kuina, che ama i libri e il cibo; Mayuki, che è un po' più grande delle altre, nonostante sia piccola di statura, e che è brava a cucinare; e Chiaki-san, la proprietaria, tranquilla ma con un corpo da urlo.

A proposito di Twin Angels BREAK:

Amatsuki Meguru è una ragazza che, innocentemente, sogna di diventare un'eroina della giustizia, mentre Kisaragi Sumire è una ragazza più posata, cresciuta nella severa famiglia Kisaragi.

Le due ragazze, che sono al terzo anno delle scuole medie, finiscono per ricevere ordini da un misterioso riccio di nome Miruku-chan e si trasformano nelle Twin Angel per combattere il male! Meguru è sempre allegra, ma ogni tanto è fin troppo vivace, mentre Sumire non è abituata a stare a contatto con altre persone.

Nonostante le loro differenze, però, collaborando insieme, iniziano ad aprirsi l'una con l'altra...

