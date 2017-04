Presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine si è svolta ieri la conferenza stampa in cui la direttrice Sabrina Baracetti ha presentato la line up della 19esima edizione del Far East Film Festival.



Sarà Survival Family ad aprire la kermesse udinese nella serata del 21 aprile. Quest'anno l'organizzazione ha messo a punto un programma vasto, che conta 83 titoli e include 4 anteprime mondiali, tra cui l'adrenalinico Shock Wave di Herman Yau (che chiuderà ufficialmente il FEFF sabato 29 aprile), 12 anteprime internazionali, 10 International Festival Premiere, 25 anteprime europee, 1 European Festival Premiere e 22 anteprime italiane, testimoniando l'incredibile vitalità (produttiva e creativa) del cinema asiatico. 12 le nazioni esplorate: Cambogia, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Taiwan, Tailandia, Vietnam e, per la prima volta in assoluto, il Laos.





In concorso

CAMBOGIA (1)



Jailbreak, Jimmy HENDERSON, prison-martial arts-dark comedy, Cambodia 2017, International Premiere



CINA (6)



Duckweed, HAN Han, time-warp nostalgic drama, China 2017, International Festival Premiere

Hide and Seek, LIU Jie, class-struggle thriller, China 2016, European Premiere

I Am Not Madame Bovary, FENG Xiaogang, eternal lawsuit dramedy, China 2016, Italian Premiere

Mr. Zhu's Summer, SONG Haolin, bitter-sweet school drama, China 2017, World Premiere

Someone to Talk to, LIU Yulin, divorce drama, China 2016, Italian Premiere

Soul on a String, ZHANG Yang, Tibetan-western road movie, China 2016, Italian Premiere (with Trento Film Festival)



HONG KONG/CINA (3)



Kung Fu Yoga, Stanley TONG, Jackie-Bollywood style-action comedy, China/HK /India 2017, Italian Premiere

Extraordinary Mission, Alan MAK, Anthony PUN, drug-war-action-drama, China/HK 2017, International Festival Premiere

Soul Mate, Derek TSANG, girls-best friends drama, HK/China 2016, European Premiere





HONG KONG (7)



Love Off the Cuff, PANG Ho-cheung, crazy cool comedy, China/HK 2017, International Premiere

Mad World, WONG Chun, mental illness drama, HK 2016, Italian Premiere - “Creative Visions: Hong Kong Cinema 1997-2017”

A Nail Clipper Romance, Jason KWAN, surf and steel romance, HK/China 2017, International Premiere

Shed Skin Papa, Roy SZETO, quirky father-son drama, China/HK 2016, European Premiere

The Sleep Curse, Herman YAU, blood-splattered horror, HK 2017, European Premiere

Shock Wave, Herman YAU, explosive action drama, HK/China 2017, International Festival Premiere – Closing Film

Vampire Cleanup Department, CHIU Sin-hang, YAN Pak-wing, hopping vampire comedy-romance, HK 2017, Italian Premiere



INDONESIA (1)



My Stupid Boss, UPI, zany office comedy, Indonesia 2016, European Premiere



LAOS (1)



Dearest Sister, Mattie DO, Laotian psycho-thriller, Laos/France/Estonia 2016, Italian Premiere



GIAPPONE (13)



At the Terrace, YAMAUCHI Kenji, sophisticated drama, Japan 2016, International Premiere

The City of Betrayal, MIURA Daisuke, extramarital romance, Japan 2016, International Premiere

Close-Knit, OGIGAMI Naoko, transgender-family, Japan 2017, Italian Premiere (with Torino Festival LGBTQI Visions)

Hamon: Yakuza Boogie, KOBAYASHI Syoutarou, cinephile gangster dark comedy, Japan 2017, International Premiere

Hirugao - Love Affairs in the Afternoon -, NISHITANI Hiroshi, starred-crossed romance, Japan 2017, World Premiere

Love and Other Cults, UCHIDA Eiji, offbeat youth drama, Japan 2017, World Premiere



My Uncle, YAMASHITA Nobuhiro, hipster comedy, Japan 2016, European Premiere

Over the Fence, YAMASHITA Nobuhiro, not-longer-young love story, Japan 2016, European Premiere

Policeman and Me, HIROKI Ryuichi, age-inappropriate romance, Japan 2017, European Premiere

Satoshi: A Move for Tomorrow, MORI Yoshitaka, Japanese chess drama, Japan 2016, European Premiere

Scoop!, ONE Hitoshi, paparazzi thriller, Japan 2016, International Festival Premiere

Survival Family, YAGUCHI Shinobu, ecotherapy disaster movie, Japan 2017, European Premiere – Opening Film

TEIICHI - Battle of Supreme High -, NAGAI Akira, manga-like political satire, Japan 2017, World Premiere



MALESIA (1)



Mrs K, HO Yuhang, grindhouse western comedy, Malaysia/HK, 2016, European Premiere



COREA DEL SUD (13)



Bluebeard, LEE Soo-youn, serial killer at large, SK 2017, Italian Premiere

Canola, CHANG, lost daughter-drama, SK 2016, European Premiere

Confidential Assignment, KIM Sung-hoon, North-South buddy-buddy cops, SK 2017, International Festival Premiere

Derailed, LEE Sung-Tae, Young&Dangerous drama, SK 2016, International Premiere

Fabricated City, PARK Kwang-hyun, high-tech videogame thriller, SK 2017, International Festival Premiere

House of the Disappeared, LIM Dae-woong, haunted house thriller, SK 2017, International Premiere

The Last Princess, HUR Jin-ho, period melodrama, SK 2016, Italian Premiere

Master, CHO Ui-seok, political crime thriller, SK 2016, International Festival Premiere

New Trial, KIM Tae-yun, wrongly-accused legal drama, SK 2017, International Festival Premiere

The Prison, NA Hyun, jailhouse action drama, SK 2017, Italian Premiere

Run-Off, KIM Jong-hyun, zero-to-hero ice hockey drama, SK 2016, European Premiere

Split, CHOI Kook-hee, bowling-action-drama, SK 2016, International Festival Premiere

Vanishing Time: A Boy Who Returned, UM Tae-hwa, lost-in-frozen-time, SK 2016, Italian Premiere



FILIPPINE (3)



Die Beautiful, Jun Robles LANA, multicolour transgender dramedy, The Philippines 2016, Italian Premiere (with FVG Pride)

Mercury Is Mine, Jason Paul LAXAMANA, black violent comedy, The Philippines 2016, International Premiere

Seclusion, Erik MATTI, religious horror, The Philippines 2016, European Premiere



TAIWAN (4)



52Hz, I Love You, WEI Te-sheng, St. Valentine musical, Taiwan 2017, European Festival Premiere

At Café 6, Neal WU, coming-of-age dramedy, Taiwan 2016, European Premiere

Godspeed, CHUNG Mong-hong, gangster meets taxi-driver, Taiwan 2016, European Premiere

Mon Mon Mon Monsters, Giddens KO, school bullying comedy horror, Taiwan 2017, European Premiere



THAILANDIA (3)



One Day, Banjong PISANTHANAKUN, romance on the snow, Thailand 2016, European Premiere

Siam Square, Pairach KHUMWAN, ghost-youth-drama, Thailand 2017, International Premiere

Take Me Home, Kongkiat KHOMSIRI, homecoming horror, Thailand 2016, European Premiere



VIETNAM (1)



Tam Cam: The Untold Story, Thanh Van (Veronica) NGO, Cinderella meets wuxiapian, Vietnam 2016, European Premiere



Fuori Concorso



DOCUMENTARI (3)



Mifune: The Last Samurai, Steven OKAZAKI, director’s cut, Japan/USA, 2016, Italian Premiere

Old Days, HAN Sun- hee, SK 2016, Italian Premiere

Sunday Beauty Queen, Baby Ruth VILLARAMA, The Philippines/HK 2016, Italian Premiere



INFO SCREENING (1)



Ramblers, YAMASHITA Nobuhiro, from the manga of Tsuge Yoshiharu, Japan 2004, Italian Premiere



CREATIVE VISIONS: HONG KONG CINEMA 1997-2017 (10)



Made in Hong Kong, Fruit CHAN, HK 1997 – restored version 2017, International Premiere

A Simple Life, Ann HUI, HK 2012

Accident, Soi CHEANG, HK 2009

After This Our Exile, Patrick TAM, HK 2006

Infernal Affairs, Alan MAK, Andrew LAU, HK 2002

Ip Man, Wilson YIP, HK 2008

Kung Fu Hustle, Stephen CHOW, HK 2004

Love in a Puff, PANG Ho-cheung, HK 2010

The Mission, Johnnie TO, HK 1999

The Grandmaster, WONG Kar-wai, HK 2013



CHINA NOW: NOT FOR COMMERCIAL USE (4)



Fish Tank, LIU Haoge, experimental animation short, China 2016, Italian Premiere

Knife in the Clear Water, WANG Xuebo, drama, China 2016, Italian Premiere

The Road, ZHANG Zanbo, documentary, China/Denmark 2015, Italian Premiere

What Happened in the Past Dragon Year, SUN Xun, experimental animation short, China 2014, Italian Premiere



FRESH WAVE SHORTS (4)



Even Ants Strive for Survival, REN Xia, HK 2017, European Premiere

First of May, LAM Chi-yu, HK 2017, European Premiere

Life on the Line, Ashley CHEUNG, HK 2017, European Premiere

Speak Low, WONG Fong-yi, HK 2017, European Premiere



RESTORED CLASSICS (4)



Branded to Kill, SUZUKI Seijun, Japan 1967 – restored version 2016, International Festival Premiere

Cain and Abel, Lino BROCKA, The Philippines 1982 - restored version 2016, International Premiere

Moments in a Stolen Dream, Mike DE LEON, The Philippines 1977 - restored version 2016, European Premiere

Three Years Without God, Mario O’HARA, The Philippines 1976 - restored version 2016, Italian Premiere



Un viaggio nei territori più anarchici e spiazzanti del cinema orientale

: non è solo il titolo di un vecchio (meraviglioso) poliziesco hongkonghese di Johnnie To e Patrick Yau: è la formula chimica, breve e perfetta, che racchiude l’essenza di tutto il cinema orientale. Davvero tutto. Ci sono luoghi in cui ogni cosa può accadere, li troviamo dentro alle favole o dentro ai sogni, e il cinema orientale è senza dubbio uno di questi. Lo sanno bene gli appassionati, lo sa bene il, attesissimo a Udine dal 21 al 29 aprile, che sta per tagliare il traguardo della diciannovesima edizione e non ha mai smesso di esplorare, vivere, raccontare l’inaspettato.Quasi vent'anni di visioni estreme, anarchiche, spiazzanti, a prescindere dal genere o dal taglio narrativo: è proprio una questione di anima, prima ancora che di tecnica o di estetica. È proprio un'inclinazione naturale (un formidabile talento) per l'inaspettato, appunto, e anche quest'anno lo sguardo degli spettatori ne potrà ammirare tanto. Tantissimo. Declinato secondo la grammatica della commedia e dello splatter, per esempio, così come della love story e del musical.Inaspettato è, sicuramente, Nail Clipper Romance di Jason Kwan, prodotto da uno dei più cari amici del(e tratto da un suo racconto): stiamo parlando di quel ragazzaccio di Pang Ho-cheung, icona stessa dell’indomabile creatività made in Hong Kong, che a Udine presenterà anche Love Off the Cuff (terzo capitolo della bizzarra saga romantica iniziata con Love in a Puff e portata avanti con Love in the Buff). L’opera prima di Jason Kwan, girata alle Hawaii e musicata dal compositore italiano Gabriele Roberto, vede protagonista una ragazza che segue un regime alimentare leggermente insolito: si ciba di… tagliaunghie! C’è bisogno di aggiungere altro, oltre al fatto che Nail Clipper Romance è una commedia sentimentale?Inaspettato è, sicuramente, il punto interrogativo che ha fatto nascere Kung Fu Yoga di Stanley Tong (in Italia uscirà con il marchio Notorious): cosa succede quando due discipline molto lontane tra loro, molto lontane nella percezione di tutti (a dire il vero), accorciano le distanze? Succede che entra in scena Sua Maestà Jackie Chan, super ospite delnel 2015, e garantisce ancora una volta azione e risate alla massima potenza! Siamo nel territorio del family-friendly popcorn cinema, ovviamente, con lo stesso dream team che negli ultimi anni ha polverizzato i botteghini asiatici (Police Story 3: Super Cop, Rumble in the Bronx) e deliziato milioni di spettatori.Inaspettato è, sicuramente, The Sleep Curse di Herman Yau, un altro vecchio amico del Festival, che ritorna al suo primo (grande) amore per la gioia degli ammiratori più ferventi: lo splatter. Anzi: il gore. Se pensate di essere pronti a tutto, aspettate di (ri)vedere in azione la gloriosa coppia di Untold Story (1993) ed Ebola Syndrome (1996): sì, perché il mitico Herman ha richiamato sul set l’altrettanto mitico Anthony Wong! Un film estremo, sconsigliatissimo alle anime candide, che riscrive – con il sangue – le regole del genere.Inaspettato è, sicuramente, 52Hz, I Love You di Wei Te-sheng, che possiamo considerare a tutti gli effetti la risposta taiwanese a La La Land (o viceversa?), ed è sicuramente inaspettato anche il filippino Die Beautiful di Jun Robles Lana: un’irresistibile, chiassosa, coloratissima transgender comedy che è già destinata a diventare un cult! È la storia di Trisha, interpretata dall’attore Paolo Ballesteros, una reginetta di bellezza che muore, all’improvviso, durante la cerimonia d’incoronazione. Il suo ultimo desiderio è quello di una veglia funebre indimenticabile e gli amici, per evitare gli strali del padre ultraconservatore, ne trafugano la salma: resterà esposta per dieci giorni, come da tradizione filippina, e ogni notte verrà trasformata a colpi di make up… in una diversa celebrity, da Madonna a Shakira!Quasi vent'anni di visioni estreme, anarchiche, spiazzanti sul grande schermo del, dicevamo, e il cinema orientale, come succede solo nelle favole o nei sogni, continua ancora a riempirci gli occhi di stupore…