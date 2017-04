La società di videogiochi Hibiki Works ha annunciato, in concomitanza con il rilascio del suo nuovo videogioco "New Wife: Lovely x Cation" previsto per il 28 aprile, un concorso che permetterà ad un fortunato vincitore di sposare la sua waifu nel corso di una cerimonia che si terràBasterà compilare e spedire la cartolina presente all'interno del videogioco.Al vincitore sarà fornito un abito da cerimonia e uno speciale VR headset con cui potrà ammirare la sua sposa arrossire. La cerimonia includeràe durerà circa 5 minuti. I partecipanti non potranno però scattare foto o fare registrazioni video o audio.Le iscrizioni saranno accettate dal 28 aprile al 28 maggio e il vincitore riceverà una notifica entro il 3 giugno. Le nozze si svolgeranno poi venerdì 30 giugno in una chiesa nel distretto 23 di Tokyo.